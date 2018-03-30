مثير.. داعية إسلامي مغربي يهاجم المرأة الموظفة ويصف أبناءها بـ ''المساخيط'' ﻿

نشر الداعية الإسلامي المغربي حامد الإدريسي ، يومه الجمعة، تدوينة طويلة، أشار من خلالها إلى أن خروج المرأة للوظيفة، سبب من أسباب ''سخط الأبناء'' وعدم تربيتهم تربية سليمة.

''شوف تيفي''

نشر الداعية الإسلامي المغربي حامد الإدريسي ، يومه الجمعة، تدوينة طويلة، أشار من خلالها إلى أن خروج المرأة للوظيفة، سبب من أسباب ''سخط الأبناء'' وعدم تربيتهم تربية سليمة.

وأوضح الداعية أن ولد المرأة الموظفة معرض للضياع وفساد الأخلاق وسيكون سيء الخلق ''مسخوط''، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك أمهات ربات بيت تعجزن بدورهن على تربية أبناءهن تربية حسنة.

واستغل الداعية المذكورة الفرصة للتعبير عن استغرابه الشديد من اللائي قمن بمهاجمته عقب نشره تدوينة أولى، كشف فيها عن رأيه بخصوص خروج المرأة للعمل، محذرا الشباب من اختيار زوجة موظفة.