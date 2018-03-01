مؤلـــم..مغربي قتلوه فهولندا بالقرطاس والقضية عندها علاقة بجريمة مقهى لاكريم بمراكش +فيديو ﻿

شهد ميناء العاصمة الهولندية امستردام ، أمس الخميس، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتاها شاب مغربي، تلقى العديد من الرصاصات التي أسقطته جثة هامدة.

''شوف تيفي''

شهد ميناء العاصمة الهولندية امستردام ، أمس الخميس، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتاها شاب مغربي، تلقى العديد من الرصاصات التي أسقطته جثة هامدة.

وحسب موقع '' parool'' الهولندي فإن الضحية المغربي المسمى ''رضوان البقالي'' هو شقيق ''نبيل البقالي'' الذي يعتبر من أبرز الشهود في قضية تتعلق بالإتجار بالمخدرات بهولندا، مشيرا إلى أن الضحية تعرض لهجوم نفذه مجهولون أطلقوا الرصاص عليه وفروا إلى وجهة غير معلومة.

وأشار الموقع المذكور أن الشرطة الهولندية، كشفت سابقا تورط شخصين في عمليات القتل والتصفية، ويتعلق الأمر بـ ''رضوان. ت'' و''سعيد.ر'' كانت الشرطة قد كشفت عن شخصين يشتبه في وقوفهما وراء العديد من عمليات التصفية، ويتعلق الامر بـرضوان التاغي وسعيد رزوقي، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية المغربية تبحث بدروها عن القاتلين للاشتباه في علاقتهما بجريمة مقهى ''لاكريم ''بمراكش.