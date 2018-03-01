 مؤلـــم..مغربي قتلوه فهولندا بالقرطاس والقضية عندها علاقة بجريمة مقهى لاكريم بمراكش +فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..إيقاف شخص خطير بواد زام كيصنع متفجرات وأحزمة ناسفة خطط للقيام بأعمال إرهابية بالمملكة | مجتمع

عاجل..إيقاف شخص خطير بواد زام كيصنع متفجرات وأحزمة ناسفة خطط للقيام بأعمال إرهابية بالمملكة

خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء | مجتمع

خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء

شوف تيفي تطيح بسعد لمجرد وتتربع على عرش اليوتيوب بالمغرب والمنطقة المغاربية | صحافة

''شوف تيفي'' تطيح بسعد لمجرد وتتربع على عرش ''اليوتيوب'' بالمغرب والمنطقة المغاربية

خطير وبالصور.. شفار هاز جنوية وهراوة دخل لمسجد بشفشاون وطلع للمنبر..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. شفار هاز جنوية وهراوة دخل لمسجد بشفشاون وطلع للمنبر..وها شنو وقع ليه

عـــاجل: قتلى وعشرات المصابين في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل | دولي

عـــاجل: قتلى وعشرات المصابين في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل

مثير.. داعية إسلامي مغربي يهاجم المرأة الموظفة ويصف أبناءها بـ المساخيط | مجتمع

مثير.. داعية إسلامي مغربي يهاجم المرأة الموظفة ويصف أبناءها بـ ''المساخيط''

مؤلـــم..مغربي قتلوه فهولندا بالقرطاس والقضية عندها علاقة بجريمة مقهى لاكريم بمراكش +فيديو | حوادث و حقوق

مؤلـــم..مغربي قتلوه فهولندا بالقرطاس والقضية عندها علاقة بجريمة مقهى لاكريم بمراكش +فيديو

انفــراد..اعتقال شخص رابع غير متوقع في قضية الفيديو الجنسي واش معندكش ختك ببنجرير | مجتمع

انفــراد..اعتقال شخص رابع غير متوقع في قضية الفيديو الجنسي ''واش معندكش ختك'' ببنجرير

رغم المناورات .. المغرب يصفع خصوم المملكة ويبدأ مفاوضات جديدة مع بروكسيل حول الصيد البحري | بوليتيك

رغم المناورات .. المغرب يصفع خصوم المملكة ويبدأ مفاوضات جديدة مع بروكسيل حول الصيد البحري

تبدال السوايع راحة..

مؤلـــم..مغربي قتلوه فهولندا بالقرطاس والقضية عندها علاقة بجريمة مقهى لاكريم بمراكش +فيديو

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 12:13 مؤلـــم..مغربي قتلوه فهولندا بالقرطاس والقضية عندها علاقة بجريمة مقهى لاكريم بمراكش +فيديو | حوادث و حقوق
مؤلـــم..مغربي قتلوه فهولندا بالقرطاس والقضية عندها علاقة بجريمة مقهى لاكريم بمراكش +فيديو
شهد ميناء العاصمة الهولندية امستردام ، أمس الخميس، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتاها شاب مغربي، تلقى العديد من الرصاصات التي أسقطته جثة هامدة.

''شوف تيفي''

شهد ميناء العاصمة الهولندية امستردام ، أمس الخميس، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتاها شاب مغربي، تلقى العديد من الرصاصات التي أسقطته جثة هامدة.

وحسب موقع '' parool'' الهولندي فإن الضحية المغربي المسمى ''رضوان البقالي'' هو شقيق ''نبيل البقالي'' الذي يعتبر من أبرز الشهود في قضية تتعلق بالإتجار بالمخدرات بهولندا، مشيرا إلى أن الضحية تعرض لهجوم نفذه مجهولون أطلقوا الرصاص عليه وفروا إلى وجهة غير معلومة.

وأشار الموقع المذكور أن الشرطة الهولندية، كشفت سابقا تورط شخصين في عمليات القتل والتصفية، ويتعلق الأمر بـ ''رضوان. ت'' و''سعيد.ر'' كانت الشرطة قد كشفت عن شخصين يشتبه في وقوفهما وراء العديد من عمليات التصفية، ويتعلق الامر بـرضوان التاغي وسعيد رزوقي، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية المغربية تبحث بدروها عن القاتلين للاشتباه في علاقتهما بجريمة مقهى ''لاكريم ''بمراكش.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي لاكريم مقهى أمستردام الشرطة الهولندية التصفية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير وبالصور.. شفار هاز جنوية وهراوة دخل لمسجد بشفشاون وطلع للمنبر..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. شفار هاز جنوية وهراوة دخل لمسجد بشفشاون وطلع للمنبر..وها شنو وقع ليه

هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات | حوادث و حقوق

هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات

يار بي السلامة..شوفو الحكرة: مشرمل تعدا على مأموم مسجد ببوعرفة وشرملو | حوادث و حقوق

يار بي السلامة..شوفو الحكرة: مشرمل تعدا على مأموم مسجد ببوعرفة وشرملو

فضيحة من العيار الثقيل..زوجة ووالدتها باتو مع جوج رجال في منزل وحصلوهم متلبستان بالخيانة الزوجية بالواليدية | حوادث و حقوق

فضيحة من العيار الثقيل..زوجة ووالدتها باتو مع جوج رجال في منزل وحصلوهم متلبستان بالخيانة الزوجية بالواليدية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغني مغربي دخل طول و عرض فعادل الميلودي..الأغنية ديال هبلاتو ديالي و الميلودي خداها ليا | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

مغني مغربي دخل طول و عرض فعادل الميلودي..الأغنية ديال هبلاتو ديالي و الميلودي خداها ليا

دراڭانوف يعترف: خسرت بزاف ديال الفلوس على الراپ.. حليوة مطور وبنت الستاتي مانقلبش نسمعها ! | معانا فنان

''دراڭانوف'' يعترف: خسرت بزاف ديال الفلوس على الراپ.. حليوة مطور وبنت الستاتي مانقلبش نسمعها !

الممثلة فرح الفاسي تعترف لشوف تيفي:كنفضل منشاركش فأي عمل مع راجلي عمر | خارج البلاطو

الممثلة فرح الفاسي تعترف لشوف تيفي:كنفضل منشاركش فأي عمل مع راجلي عمر

شهادة صــادمة من والدة الزوج اللي ذبح مراتو بالشارع العام فمنطقة الدشيرة بأكادير..ولدي كون حصل مراتو و ميديرش ليها ديك الحالة و السرباية ديال القهوة هي اللي خرجات عليه | خارج البلاطو

شهادة صــادمة من والدة الزوج اللي ذبح مراتو بالشارع العام فمنطقة الدشيرة بأكادير..ولدي كون حصل مراتو و ميديرش ليها ديك الحالة و السرباية ديال القهوة هي اللي خرجات عليه

﻿

آخر المستجدات

عاجل..إيقاف شخص خطير بواد زام كيصنع متفجرات وأحزمة ناسفة خطط للقيام بأعمال إرهابية بالمملكة | مجتمع
منذ 2 دقائق

عاجل..إيقاف شخص خطير بواد زام كيصنع متفجرات وأحزمة ناسفة خطط للقيام بأعمال إرهابية بالمملكة

خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء | مجتمع

خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء

شوف تيفي تطيح بسعد لمجرد وتتربع على عرش اليوتيوب بالمغرب والمنطقة المغاربية | صحافة

''شوف تيفي'' تطيح بسعد لمجرد وتتربع على عرش ''اليوتيوب'' بالمغرب والمنطقة المغاربية

خطير وبالصور.. شفار هاز جنوية وهراوة دخل لمسجد بشفشاون وطلع للمنبر..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. شفار هاز جنوية وهراوة دخل لمسجد بشفشاون وطلع للمنبر..وها شنو وقع ليه

﻿ ﻿
أمس 16:11 GMT

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.