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البنزرتي يصدم جيبور بهذا القرار

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 11:49 البنزرتي يصدم جيبور بهذا القرار | ثقافة و فنون
البنزرتي يصدم جيبور بهذا القرار
اشترط التونسي فوزي البزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي، إخضاع الدولي الليبيري ويليام جيبور لإختبارات تقنية وبدنية قبل التعاقد معه بصفة رسمية.

شوف سبور

 

اشترط التونسي فوزي البزرتي مدرب فريق الوداد البيضاوي، إخضاع الدولي الليبيري ويليام جيبور لإختبارات تقنية وبدنية قبل التعاقد معه بصفة رسمية.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر يومه الجمعة، فإنه ورغم متابعته لبعض أشرطة اللاعب في الفترة التي جاور خلالها الفريق الأحمر والذي توج خلاله هدافا للبطولة بـ 19 هدفا غير أن البنزرتي تمسك برغبته في إخضاع جيبور للتجربة قبل الحسم في أمر التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

ومن المنتظر أن يلتحق جيبور بتداريب الوداد منتصف الأسبوع المقبل بعد مباراة القلعة الحمراء والراسينغ البيضاوي.

 

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