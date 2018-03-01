هذه هي لجنة التفتيش التي ستزور المغرب لاحتضان مونديال 2026 ﻿

تضم لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، '' فيفا''، التي ستزور المغرب في الفترة مابين 17 و 18 أبريل المقبل، خمسة أعضاء، وهم الكرواتي زفونيمير بوبان والهندي موكول مودغال والسويسري ماركو

" شوف سبور"

تضم لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، " فيفا"، التي ستزور المغرب في الفترة مابين 17 و 18 أبريل المقبل، خمسة أعضاء، وهم الكرواتي زفونيمير بوبان والهندي موكول مودغال والسويسري ماركو فيليجير والمقدوني الكو جيوجورسكي والسلوفيني توماس فيسيل.



وتتمحور مهمة هذه اللجنة في تفقد المنشآت الرياضية للمغرب وتنقيط ملفه ترشيحه وهو الأمر ذاته الذي ستطبقه زيارتها لبلدان الملف المشترك بين أمريكا وكندا والمكسيك قبل الإعلان عن الفائز بشرف احتضان نهائيات كأس العالم 2026.

ويتجه المغرب نحو الترويج لملف احتضان كاس العالم 2026 بالاستعانة بلاعبين دوليين قدموا مستويات رائعة في مسارهم الرياضي، ومن بينهم نجم الكرة المصرية محمد صلاح والخضر بلومي نجم الكرة الجزائرية.