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انفــراد..اعتقال شخص رابع غير متوقع في قضية الفيديو الجنسي ''واش معندكش ختك'' ببنجرير

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 10:36 انفــراد..اعتقال شخص رابع غير متوقع في قضية الفيديو الجنسي واش معندكش ختك ببنجرير | مجتمع
انفــراد..اعتقال شخص رابع غير متوقع في قضية الفيديو الجنسي ''واش معندكش ختك'' ببنجرير
في تطورات جديدة حول فيديو الفضيحة المعروف بـ''واش معندكش ختك'' علمت'' شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي، اعتقلت في الساعات الأولى من يومه الجمعة، فتاة يشتبه في علاقتها بتسريب الفيديو الفضيحة.

شــــوف تيفي:

 

في تطورات جديدة حول فيديو الفضيحة المعروف بـ''واش معندكش ختك'' علمت'' شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي، اعتقلت في الساعات الأولى من يومه الجمعة، فتاة يشتبه في علاقتها بتسريب الفيديو الفضيحة.

وكشفت مصادرنا، أنه تم إلقاء القبض على (ح أ ) بدوار الكداوة قيادة بوشان لا يتجاوز عمرها 17 سنة و كانت تشتغل مع المتورط الرئيسي في فيديو الفضيحة بالرمان

وكانت عناصر الدرك الملكي بالإقليم تمكنت خلال اليومين الماضيين 3 أشخاص من وراء تصوير و تسريب شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، تتعرض فيه تلميذة .

 

 

 

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