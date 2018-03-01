هذا هو المبلغ الذي سيتقاضاه الجزائري لخضر بلومي للترويج لملف المغرب لاحتضان مونديال 2026 ﻿

أفادت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تعاقدت مع النجم السابق للمنتخب الجزائري، لخضر بلومي، ليكون سفير الملف المغربي لاحتضان مونديال 2026، لمدة ستة أشهر،

"شوف سبور"



أفادت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تعاقدت مع النجم السابق للمنتخب الجزائري، لخضر بلومي، ليكون سفير الملف المغربي لاحتضان مونديال 2026، لمدة ستة أشهر، للترويج لملف المغرب إلى جانب كل من الإيفواري ديدييه دروغبا، والكاميروني صامويل ايتو، وأسماء كروية عالمية أخرى.

وكشفت ذات المصادر، أن النجم السابق للمنتخب الجزائري، لخضر بلومي، سيتقاضى راتبا شهريا قدره 15 مليون سنتيم، لمدة ستة أشهر.

وينافس المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.





