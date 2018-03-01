 شركة فيسبوك تتخذ قرارا مهما للكشف عن حقيقة الصور والفيديوهات الكاذبة ﻿
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شركة فيسبوك تتخذ قرارا مهما للكشف عن حقيقة الصور والفيديوهات الكاذبة

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شركة فيسبوك تتخذ قرارا مهما للكشف عن حقيقة الصور والفيديوهات الكاذبة

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 08:12 شركة فيسبوك تتخذ قرارا مهما للكشف عن حقيقة الصور والفيديوهات الكاذبة | نت 2.0
شركة فيسبوك تتخذ قرارا مهما للكشف عن حقيقة الصور والفيديوهات الكاذبة
أعلنت شركة فيسبوك، أنها بدأت عملية ''لتقصي الحقائق'' فيما يخص الصور ومقاطع الفيديو للحد من الأخبار الملفقة والكاذبة التي انتشرت على أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم.

''شوف تيفي''

أعلنت شركة فيسبوك، أنها بدأت عملية ''لتقصي الحقائق'' فيما يخص الصور ومقاطع الفيديو للحد من الأخبار الملفقة والكاذبة التي انتشرت على أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية ، فإن فيسبوك، يواجه منذ أشهر انتقادات حادة من مستخدمين شكوا من أمور متعددة بدءا بانتشار أخبار كاذبة، مرورا باستخدام الشبكة للتأثير على الانتخابات، وصولا لجمع شركة ''كمبردج أناليتيكا'' للاستشارات السياسية بيانات 50 مليون مستخدم.

وأشارت المصادر ذاتها أن التلاعب بالصور وتسجيلات الفيديو مشكلة أخرى متنامية على شبكة التواصل الاجتماعي، وقد ذكرت تيسا ليونز، وهي مديرة في فيسبوك، أن عملية تقصي الحقائق بدأت أول أمس الأربعاء في فرنسا بمساعدة وكالة الأنباء الفرنسية، وسيتسع نطاقها سريعا ليشمل المزيد من الدول والشركاء.

 

 

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