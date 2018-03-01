 عودة الأمطار اليوم الجمعة بهذه المناطق بالمغرب. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شركة فيسبوك تتخذ قرارا مهما للكشف عن حقيقة الصور والفيديوهات الكاذبة | نت 2.0

شركة فيسبوك تتخذ قرارا مهما للكشف عن حقيقة الصور والفيديوهات الكاذبة

عودة الأمطار اليوم الجمعة بهذه المناطق بالمغرب. | مجتمع

عودة الأمطار اليوم الجمعة بهذه المناطق بالمغرب.

هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات | حوادث و حقوق

هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات

هام للمغاربة مستخدمي واتساب..انتشار تطبيق جديد يتجسس عليكم+صورة | نت 2.0

هام للمغاربة مستخدمي ''واتساب''..انتشار تطبيق جديد يتجسس عليكم+صورة

فيديو جد صادم..شوفو التعليم فين وصل: تلاميذ كيهزو البرويطة وكيقومو بأشغال شاقة داخل المدرسة ببن سليمان | مجتمع

فيديو جد صادم..شوفو التعليم فين وصل: تلاميذ كيهزو البرويطة وكيقومو بأشغال شاقة داخل المدرسة ببن

تعذيب مشتبه به موضوع تحت الحراسة النظرية يطيح بدركيين | مجتمع

تعذيب مشتبه به موضوع تحت الحراسة النظرية يطيح بدركيين

صادم وبالصور..راقصة مشهورة في مصر تثير الجدل وترقص بالحجاب وملابس رقص شبه عارية | ثقافة و فنون

صادم وبالصور..راقصة مشهورة في مصر تثير الجدل وترقص بالحجاب وملابس رقص شبه عارية

يار بي السلامة..شوفو الحكرة: مشرمل تعدا على مأموم مسجد ببوعرفة وشرملو | حوادث و حقوق

يار بي السلامة..شوفو الحكرة: مشرمل تعدا على مأموم مسجد ببوعرفة وشرملو

فضيحة..قاصرون في أشرطة بورنوغرافية يمارسون الجنس مع بعضهم البعض | دولي

فضيحة..قاصرون في أشرطة بورنوغرافية يمارسون الجنس مع بعضهم البعض

تبدال السوايع راحة..

عودة الأمطار اليوم الجمعة بهذه المناطق بالمغرب.

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 08:09 عودة الأمطار اليوم الجمعة بهذه المناطق بالمغرب. | مجتمع
عودة الأمطار اليوم الجمعة بهذه المناطق بالمغرب.
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بمرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بكل من منطقة طنجة واللوكوس ومنطقة الغرب والريف والساحل المتوسطي ومحليا

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بمرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بكل من منطقة طنجة واللوكوس ومنطقة الغرب والريف والساحل المتوسطي ومحليا على سواحل المحيط الاطلسي الممتدة شمال الرباط.

كما ستمر سحب أخرى بأقصى جنوب البلاد محملة ببعض القطرات المطرية المتفرقة ، في حين ستبقى الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الغربي بشمال وشرق المملكة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و13 درجة بشمال ووسط البلاد والمنطقة الشرقية، وما بين 12 و 18 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بأقصى الجنوب.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 09 و17 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة، وما بين 18 و24 درجة بالمناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وما بين 23 و30 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي، وما بين 32 و36 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج محليا وهائج إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية مابين الحسيمة والسعيدية ، وقليل الهيجان إلى هائج عند المساء غرب البوغاز ، كما سيكون مؤقتا هائجا إلى قوي الهيجان بالساحل الأطلسي بجنوب الداخلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الرباط البحر أمطار الحرارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جد صادم..شوفو التعليم فين وصل: تلاميذ كيهزو البرويطة وكيقومو بأشغال شاقة داخل المدرسة ببن سليمان | مجتمع

فيديو جد صادم..شوفو التعليم فين وصل: تلاميذ كيهزو البرويطة وكيقومو بأشغال شاقة داخل المدرسة ببن سليمان

تعذيب مشتبه به موضوع تحت الحراسة النظرية يطيح بدركيين | مجتمع

تعذيب مشتبه به موضوع تحت الحراسة النظرية يطيح بدركيين

بالأرقام..المغاربة كيمشيو لأوكرانيا بزاف..وها علاش | مجتمع

بالأرقام..المغاربة كيمشيو لأوكرانيا بزاف..وها علاش

حملة أمنية تطيح بمسيرين لمقاهي الشيشة بطنجة..وهذا ما تم ضبطه | مجتمع

حملة أمنية تطيح بمسيرين لمقاهي الشيشة بطنجة..وهذا ما تم ضبطه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بشرى إيجورك..غبرت على المغاربة حيث كنت كنقرا وهاشنو كنوجد | خارج البلاطو
منذ 12 دقيقة

بشرى إيجورك..غبرت على المغاربة حيث كنت كنقرا وهاشنو كنوجد

بالفيديو..أب الشاب اللي تعدا على تلميذة و عراها ببنجرير يبكي بحرارة..ولدي مرض فعقلو منين مات خوه وهاشنو وقع ليه | بــووز

بالفيديو..أب الشاب اللي تعدا على تلميذة و عراها ببنجرير يبكي بحرارة..ولدي مرض فعقلو منين مات خوه وهاشنو وقع ليه

في قلب منزل الشاب اللي تعدا على تلميذة و عْراها ببنجرير..هاشنو وقع لولدي باش دار ديك الفعلة | بــووز

في قلب منزل الشاب اللي تعدا على تلميذة و عْراها ببنجرير..هاشنو وقع لولدي باش دار ديك الفعلة

أخت الشاب اللي تعدا على تلميذة و عراها ببنجرير ..خويا دريوش وكان مصدوم | بــووز

أخت الشاب اللي تعدا على تلميذة و عراها ببنجرير ..خويا دريوش وكان مصدوم

﻿

آخر المستجدات

شركة فيسبوك تتخذ قرارا مهما للكشف عن حقيقة الصور والفيديوهات الكاذبة | نت 2.0
منذ 2 ساعات

شركة فيسبوك تتخذ قرارا مهما للكشف عن حقيقة الصور والفيديوهات الكاذبة

عودة الأمطار اليوم الجمعة بهذه المناطق بالمغرب. | مجتمع

عودة الأمطار اليوم الجمعة بهذه المناطق بالمغرب.

هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات | حوادث و حقوق

هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات

هام للمغاربة مستخدمي واتساب..انتشار تطبيق جديد يتجسس عليكم+صورة | نت 2.0

هام للمغاربة مستخدمي ''واتساب''..انتشار تطبيق جديد يتجسس عليكم+صورة

﻿ ﻿
أمس 16:11 GMT

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.