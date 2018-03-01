عودة الأمطار اليوم الجمعة بهذه المناطق بالمغرب. ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بمرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بكل من منطقة طنجة واللوكوس ومنطقة الغرب والريف والساحل المتوسطي ومحليا

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بمرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بكل من منطقة طنجة واللوكوس ومنطقة الغرب والريف والساحل المتوسطي ومحليا على سواحل المحيط الاطلسي الممتدة شمال الرباط.

كما ستمر سحب أخرى بأقصى جنوب البلاد محملة ببعض القطرات المطرية المتفرقة ، في حين ستبقى الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الغربي بشمال وشرق المملكة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و13 درجة بشمال ووسط البلاد والمنطقة الشرقية، وما بين 12 و 18 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة بأقصى الجنوب.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 09 و17 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة، وما بين 18 و24 درجة بالمناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وما بين 23 و30 درجة بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية والجنوب الشرقي، وما بين 32 و36 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج محليا وهائج إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية مابين الحسيمة والسعيدية ، وقليل الهيجان إلى هائج عند المساء غرب البوغاز ، كما سيكون مؤقتا هائجا إلى قوي الهيجان بالساحل الأطلسي بجنوب الداخلة.