 هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات ﻿
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هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات | حوادث و حقوق

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هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 02:25 هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات | حوادث و حقوق
هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة عين تاوجطات، زوال اليوم الخميس، من توقيف حارس أمن متدرب بمدرسة الشرطة بالفوارات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة عين تاوجطات، زوال اليوم الخميس، من توقيف حارس أمن متدرب بمدرسة الشرطة بالفوارات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون.

وأبرز بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن حارس الأمن المتدرب كان موضوع شكاية يتهمه فيها أحد المواطنين بتعريضه للنصب في مبلغ مالي مقابل التوسط له في الحصول على رخصة مأذونية، وذلك بعدما انتحل هوية مغلوطة وصفة ينظمها القانون.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به، يضيف البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف شخص آخر يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عين تاوجطات المواطنين الأفعال الإجرامية المديرية العامة للأمن الوطني

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