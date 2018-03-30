هام للمغاربة مستخدمي ''واتساب''..انتشار تطبيق جديد يتجسس عليكم+صورة ﻿

كشفت تقارير إعلامية، يومه الخميس، عن انتشار تطبيق ''غريب'' سيقلب كل موازين وطرق استخدام تطبيق التراسل الفوري ''واتسآب''.

''شوف تيفي''

كشفت تقارير إعلامية، يومه الخميس، عن انتشار تطبيق ''غريب'' سيقلب كل موازين وطرق استخدام تطبيق التراسل الفوري ''واتسآب''.

فحسب موقع ''لايف هاكر'' التقني المتخصص، فهناك انتشار لتطبيق جديد يدعى ''شات ووتش'' (Chatwatch)، يمكنه أن يجمع بكل هدوء كافة المعلومات، التي تسمح لأي شخص بالتجسس على أصدقائه وجهات الاتصال الخاصة به عبر ''واتسآب''.

وأوضحت وكالة ''سبوتنيك'' الروسية أن التطبيق لا يزال حصريا على نظام تشغيل ''آي أو إس'' العامل على هواتف ''آيفون'' وأجهزة ''آيباد''، لكنه بات يلاقي رواجا كبيرا لدى عدد واسع من المستخدمين، لأنه يتيح لأي مستخدم إمكانية معرفة متى يكون صديقك أو أية جهة اتصال لديك متاحة بسهولة للتحدث معه.

وأشارت الوكالة الروسية أن التطبيق يمكن أن يكون أداة تجسس ''غير مسبوقة''، حتى أنها أسوأ من تلك التي تتهم ''فيسبوك'' باستخدامها ضد مستخدميها.