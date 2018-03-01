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تعذيب مشتبه به موضوع تحت الحراسة النظرية يطيح بدركيين

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 01:43 تعذيب مشتبه به موضوع تحت الحراسة النظرية يطيح بدركيين | مجتمع
تعذيب مشتبه به موضوع تحت الحراسة النظرية يطيح بدركيين
أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإيداع رئيس مركز ترابي استقدمته الفرقة الوطنية من الرماني، ونائبه ودركي ثالث بالسجن، فيما تابع اثنين في حالة سراح مؤقت، على خلفية

شوف تيفي

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بالرباط بإيداع رئيس مركز ترابي استقدمته الفرقة الوطنية من الرماني، ونائبه ودركي ثالث بالسجن، فيما تابع اثنين في حالة سراح مؤقت، على خلفية تحقيقات حول اتهامات وجهت إليهم بتعذيب معتقل أثناء وجوده رهن الحراسة النظرية، وانتزاع اعترافات منه تحت طائلة العنف والإكراه.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف حسب ما أوردته جريدة الصباح في عددها الصادر يوم غد الجمعة 30 مارس أن لجنة من القيادة العليا للدرك الملكي فاجأت مركزا ترابيا ضواحي الرباط في مهمة تفتيشية وفجأة عثرت على معتقل داخل مخفر للجهاز واشتكى الموقوف لمسؤول برتبة كولونيل بتعذيبه وانتزاع اعترافات منه تحت الضغط في ملف للمخدرات .

حيث أحيل التقرير على القيادة العليا للدرك الملكي التي أحالته بدورها على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بتكنة شخمان للدرك الملكي والتي أشعرت الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الذي أمر بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع.

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