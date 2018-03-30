 صادم وبالصور..راقصة مشهورة في مصر تثير الجدل وترقص بالحجاب وملابس رقص شبه عارية ﻿
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صادم وبالصور..راقصة مشهورة في مصر تثير الجدل وترقص بالحجاب وملابس رقص شبه عارية

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 01:17 صادم وبالصور..راقصة مشهورة في مصر تثير الجدل وترقص بالحجاب وملابس رقص شبه عارية | ثقافة و فنون
صادم وبالصور..راقصة مشهورة في مصر تثير الجدل وترقص بالحجاب وملابس رقص شبه عارية
أثارت الراقصة صافيناز التي تعتبر من بين أشهر الراقصات بمصر، ضجة واسعة، مساء يومه الخميس، بعد أن نشرت وسائل إعلام مصرية صورا، ظهرت بها وهي تضع الحجاب وترقص بملابس رقص شبه عارية.

''شوف تيفي''

أثارت الراقصة صافيناز التي تعتبر من بين أشهر الراقصات بمصر، ضجة واسعة، مساء يومه الخميس، بعد أن نشرت وسائل إعلام مصرية صورا، ظهرت بها وهي تضع الحجاب وترقص بملابس رقص شبه عارية.

وتفاعل العديد من النشطاء المتابعين لأخبار الفن بالصفحات الفيسبوكية المصرية مع الصور، حيث وصفها العديد منهم بالصادمة والمهينة للحجاب، داعين السلطات المصرية إلى فتح تحقيق في الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن ''صافيناز''، تمكنت في السنوات الأخيرة من فرض نفسها بالساحة الفنية بمصر، وظهرت في العديد من الأفلام إلى جانب بعض النجوم.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي صافيناز الحجاب الراقصة

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