 فضيحة..قاصرون في أشرطة بورنوغرافية يمارسون الجنس مع بعضهم البعض ﻿
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فضيحة..قاصرون في أشرطة بورنوغرافية يمارسون الجنس مع بعضهم البعض

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 00:54 فضيحة..قاصرون في أشرطة بورنوغرافية يمارسون الجنس مع بعضهم البعض | دولي
فضيحة..قاصرون في أشرطة بورنوغرافية يمارسون الجنس مع بعضهم البعض
نشرت مواقع إسبانية، يوم الأربعاء، أخبارا حول مطاردة الأمن الإسباني بمدينة مليلية وسبتة المحتلتين للعديد من الشبكات المتخصصة في استغلال القاصرين من ذكور وإناث على حد سواء في الدعارة، أو في تصوير

''شوف تيفي''

نشرت مواقع إسبانية، يوم الأربعاء، أخبارا حول مطاردة الأمن الإسباني بمدينة مليلية وسبتة المحتلتين للعديد من الشبكات المتخصصة في استغلال القاصرين من ذكور وإناث على حد سواء في الدعارة، أو في تصوير أفلام بورنوغرافية تباع داخل إسبانيا أو خارجها.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فقد أضافت تلك الأخبار أن المدينيتن تحولتا في الآونة الأخيرة إلى قبلة لتلك الشبكات، التي تستغل القاصرين في وضعية اجتماعية هشة لتصوير تلك الأفلام بمبالغ تكاد تكون هزيلة جدا لا تتجاوز 300 درهم في أحسن الأحوال.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أفراد تلك الشبكات بعد استدراجهم لضحاياهم يحاولون إقناعهم عن طريق مشاهدة أفلام بورنوغرافية عند بداية تناول المخدرات، ليتم في ما بعد الشروع في تصويرهم وهم يمارسون الجنس مع بعضهم البعض أو مع بالغين من أفراد الشبكة مع التركيز على إخفاء ملامح المعتدي وإبراز وجه الضحية.

‫شوف تيفي

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