بالأرقام..المغاربة كيمشيو لأوكرانيا بزاف..وها علاش ﻿

احتلت المملكة المغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الدعوات الدراسية المُسجلة للطلاب الأجانب الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الأوكرانية للعام 2017 الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن

''شوف تيفي''

احتلت المملكة المغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الدعوات الدراسية المُسجلة للطلاب الأجانب الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الأوكرانية للعام 2017 الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الحكومي الأوكراني للتعليم الدولي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في أوكرانيا.

وحسب ما كشف عنه موقع ''أوكرانيا بالعربية، مساء يومه الخميس، فقد بلغ عدد الدعوات الدراسية للطلاب المغاربة 6743 دعوة (17.0%)، في حين جاءت الهند ثانياً بـ 5212 دعوة (13.0%). أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب تركيا بـ 2341 دعوة (5.8%).

وأشار الموقع ذاته أن إيران حلت في المرتبة الرابعة بـ 2144 دعوة (5.4%)، ونيجريا في المرتبة الخامسة بـ 2021 دعوة (5.1%)، وتركمانستان في المرتبة السادسة بـ 2009 دعوات (5.0%)، واحتلت مصر المرتبة السابعة بـ 1915 دعوة (4.8%)، تلتها باكستان بـ 1523 (3.8%)، وجاءت غانا في المرتبة التاسعة بـ 1403 دعوات (3.5%)، والجزائر في المرتبة العاشرة بـ 1143 دعوة (2.9%).