 بالأرقام..المغاربة كيمشيو لأوكرانيا بزاف..وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يار بي السلامة..شوفو الحكرة: مشرمل تعدا على مأموم مسجد ببوعرفة وشرملو | حوادث و حقوق

يار بي السلامة..شوفو الحكرة: مشرمل تعدا على مأموم مسجد ببوعرفة وشرملو

فضيحة..قاصرون في أشرطة بورنوغرافية يمارسون الجنس مع بعضهم البعض | دولي

فضيحة..قاصرون في أشرطة بورنوغرافية يمارسون الجنس مع بعضهم البعض

بالأرقام..المغاربة كيمشيو لأوكرانيا بزاف..وها علاش | مجتمع

بالأرقام..المغاربة كيمشيو لأوكرانيا بزاف..وها علاش

فضيحة من العيار الثقيل..زوجة ووالدتها باتو مع جوج رجال في منزل وحصلوهم متلبستان بالخيانة الزوجية بالواليدية | حوادث و حقوق

فضيحة من العيار الثقيل..زوجة ووالدتها باتو مع جوج رجال في منزل وحصلوهم متلبستان بالخيانة الزوجية

حملة أمنية تطيح بمسيرين لمقاهي الشيشة بطنجة..وهذا ما تم ضبطه | مجتمع

حملة أمنية تطيح بمسيرين لمقاهي الشيشة بطنجة..وهذا ما تم ضبطه

فضيحة تهز بوجدور.. شيباني عندو 70 سنة غتاصب طفل | حوادث و حقوق

فضيحة تهز بوجدور.. شيباني عندو 70 سنة غتاصب طفل

عاجل.. مريض نتاحر وسط المستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل.. مريض نتاحر وسط المستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة+تفاصيل مروعة

هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات | مجتمع

هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات

1 كيلوغرام و 135 غراما من مخدر الكوكايين ضبطت بداخل أمعاء مواطن سيراليوني بالدار البيضاء | مجتمع

1 كيلوغرام و 135 غراما من مخدر الكوكايين ضبطت بداخل أمعاء مواطن سيراليوني بالدار البيضاء

تبدال السوايع راحة..

بالأرقام..المغاربة كيمشيو لأوكرانيا بزاف..وها علاش

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 00:43 بالأرقام..المغاربة كيمشيو لأوكرانيا بزاف..وها علاش | مجتمع
بالأرقام..المغاربة كيمشيو لأوكرانيا بزاف..وها علاش
احتلت المملكة المغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الدعوات الدراسية المُسجلة للطلاب الأجانب الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الأوكرانية للعام 2017 الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن

''شوف تيفي''

احتلت المملكة المغربية المرتبة الأولى من حيث عدد الدعوات الدراسية المُسجلة للطلاب الأجانب الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الأوكرانية للعام 2017 الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الحكومي الأوكراني للتعليم الدولي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في أوكرانيا.

وحسب ما كشف عنه موقع ''أوكرانيا بالعربية، مساء يومه الخميس، فقد بلغ عدد الدعوات الدراسية للطلاب المغاربة 6743 دعوة (17.0%)، في حين جاءت الهند ثانياً بـ 5212 دعوة (13.0%). أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب تركيا بـ 2341 دعوة (5.8%).

وأشار الموقع ذاته أن إيران حلت في المرتبة الرابعة بـ 2144 دعوة (5.4%)، ونيجريا في المرتبة الخامسة بـ 2021 دعوة (5.1%)، وتركمانستان في المرتبة السادسة بـ 2009 دعوات (5.0%)، واحتلت مصر المرتبة السابعة بـ 1915 دعوة (4.8%)، تلتها باكستان بـ 1523 (3.8%)، وجاءت غانا في المرتبة التاسعة بـ 1403 دعوات (3.5%)، والجزائر في المرتبة العاشرة بـ 1143 دعوة (2.9%).

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة التعليم العالي أوكرانيا المغاربة المرتبة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حملة أمنية تطيح بمسيرين لمقاهي الشيشة بطنجة..وهذا ما تم ضبطه | مجتمع

حملة أمنية تطيح بمسيرين لمقاهي الشيشة بطنجة..وهذا ما تم ضبطه

هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات | مجتمع

هذا مصير بوليسي متدرب تورط في قضية تتعلق بالنصب وانتحال صفة ينظمها القانون بعين تاوجطات

1 كيلوغرام و 135 غراما من مخدر الكوكايين ضبطت بداخل أمعاء مواطن سيراليوني بالدار البيضاء | مجتمع

1 كيلوغرام و 135 غراما من مخدر الكوكايين ضبطت بداخل أمعاء مواطن سيراليوني بالدار البيضاء

صادم وبالصور.. سلفي ملتحي يصف ضحية فيديو واش ما عندكش ختك بالمتبرجة والمغاربة كاعين بزاف | مجتمع

صادم وبالصور.. سلفي ملتحي يصف ضحية فيديو ''واش ما عندكش ختك'' بالمتبرجة والمغاربة كاعين بزاف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..التعذيب يطيح بدركيين بالرباط‎ | شوف الصحافة
منذ 14 دقيقة

بالفيديو..التعذيب يطيح بدركيين بالرباط‎

خبير اليوم..هذا ما وقع لوالدة الشاب اللي تعدا على تلميذة و صورها بالفيديو ببنجرير | خبر اليوم

خبير اليوم..هذا ما وقع لوالدة الشاب اللي تعدا على تلميذة و صورها بالفيديو ببنجرير

بالفيديو..إحياء ثراث فندق تور حسان بالرباط | مال و أعمال

بالفيديو..إحياء ثراث فندق تور حسان بالرباط

بالفيديو..تفاصيل نقل أسماء حلاوي وخلود جابري ضحيتي توفيق بوعشرين إلى المستشفى | حصاد اليوم

بالفيديو..تفاصيل نقل أسماء حلاوي وخلود جابري ضحيتي توفيق بوعشرين إلى المستشفى

﻿

آخر المستجدات

يار بي السلامة..شوفو الحكرة: مشرمل تعدا على مأموم مسجد ببوعرفة وشرملو | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

يار بي السلامة..شوفو الحكرة: مشرمل تعدا على مأموم مسجد ببوعرفة وشرملو

فضيحة..قاصرون في أشرطة بورنوغرافية يمارسون الجنس مع بعضهم البعض | دولي

فضيحة..قاصرون في أشرطة بورنوغرافية يمارسون الجنس مع بعضهم البعض

بالأرقام..المغاربة كيمشيو لأوكرانيا بزاف..وها علاش | مجتمع

بالأرقام..المغاربة كيمشيو لأوكرانيا بزاف..وها علاش

فضيحة من العيار الثقيل..زوجة ووالدتها باتو مع جوج رجال في منزل وحصلوهم متلبستان بالخيانة الزوجية بالواليدية | حوادث و حقوق

فضيحة من العيار الثقيل..زوجة ووالدتها باتو مع جوج رجال في منزل وحصلوهم متلبستان بالخيانة الزوجية

﻿ ﻿
أمس 16:11 GMT

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.