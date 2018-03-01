 فضيحة من العيار الثقيل..زوجة ووالدتها باتو مع جوج رجال في منزل وحصلوهم متلبستان بالخيانة الزوجية بالواليدية ﻿
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فضيحة من العيار الثقيل..زوجة ووالدتها باتو مع جوج رجال في منزل وحصلوهم متلبستان بالخيانة الزوجية بالواليدية

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 00:19 فضيحة من العيار الثقيل..زوجة ووالدتها باتو مع جوج رجال في منزل وحصلوهم متلبستان بالخيانة الزوجية بالواليدية | حوادث و حقوق
فضيحة من العيار الثقيل..زوجة ووالدتها باتو مع جوج رجال في منزل وحصلوهم متلبستان بالخيانة الزوجية بالواليدية
أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالواليدية، مؤخرا، زوجة ووالدتها رفقة خليليهما، على النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، التي أمرت بإخلاء سبيل الأم رفقة

''شوف تيفي''

أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالواليدية، مؤخرا، زوجة ووالدتها رفقة خليليهما، على النيابة العامة التابعة للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، التي أمرت بإخلاء سبيل الأم رفقة خليلها بعد استفادتهما من تنازل الزوج والزوجة عن حقهما في متابعتهما من أجل جنحة الخيانة الزوجية، فيما أبقت ابنتها المتزوجة وخليلها العازب بعد تمسك زوجها بحقه في متابعتها من أجل خيانتها له.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن الضابطة القضائية، ضبطت امرأتين ''الأم وابنتها'' القادمتين من آسفي، متلبستين بالخيانة الزوجية مع رجلين أحدهما متزوج والآخر عازب بمنتجع الوالدية التابع ترابيا لإقليم سيدي بنور.

وأضافت مصادر اليومية أن الزوج وهو مقاول بآسفي شك في تصرفات وسلوك زوجته وأوردته شكوك حول خيانتها له، فتعقب خطواتها لما رافقت والدتها على متن سيارة الأخيرة واتجهتا ليلا نحو منتجع الوالدية، ولما ولجتا مركز الوالدية فقد أثرهما فالتحق الزوج بالدرك الملكي، فخرجت فرقة دركية رفقته للبحث عن المشتبه بهما، ومكنت حملة تمشيطية من التعرف على مكان تواجد الأم وابنتهما وتم ضبطهما صباحا خلال مغادرتهما منزلا رفقة خليليهما.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأم الزوجة الخليل الخيانة الزوجية

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