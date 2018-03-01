حملة أمنية تطيح بمسيرين لمقاهي الشيشة بطنجة..وهذا ما تم ضبطه ﻿

قامت المصالح الأمنية المختصة بولاية أمن طنجة خلال هذا الأسبوع في إطار محاربة استهلاك وترويج مواد مضرة بالصحة العامة من بينها الشيشا بعمليات أمنية همت عددا من المقاهي المشتبه فيه ترويج مواد مضرة

''شوف تيفي''

قامت المصالح الأمنية المختصة بولاية أمن طنجة خلال هذا الأسبوع في إطار محاربة استهلاك وترويج مواد مضرة بالصحة العامة من بينها الشيشا بعمليات أمنية همت عددا من المقاهي المشتبه فيه ترويج مواد مضرة بالصحة.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فقد تم ضبط وحجز ما مجموعه 114 نرجيلة و أكثر من 200 رأس محشو بمادة المعسل ، و كمية مهمة من مادة المعسل المهربة كما تم توقيف جميع مسيري تلك المقاهي اللذين تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة فيما تم إحالة المحجوزات على إدارة الجمارك.

وأكد المصدر ذاته توقيف 03 أشخاص من داخل المقاهي السالفة الذكر ووضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية لتورطهم في حيازة السلاح الأبيض بدون سند قانوني .