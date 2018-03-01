عاجل.. مريض نتاحر وسط المستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة+تفاصيل مروعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة، اهتز قبل قليل من يومه الخميس، على وقع انتحار مريض بطريقة مروعة من خلال رمي نفسه من الطابق الثاني.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المستشفى الإقليمي لمدينة خنيفرة، اهتز قبل قليل من يومه الخميس، على وقع انتحار مريض بطريقة مروعة من خلال رمي نفسه من الطابق الثاني.

وأوضح المصدر ذاته أن الهالك الذي يعاني من مرض نفسي، ألقى بنفسه من الطابق الثاني ليفارق الحياة على الفور نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها على مستوى الرأس.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، مشيرا إلى أن مواطنين نظموا وقفة احتجاجية أمام المستشفى بعد الحادث، وحملوا المسؤولية لحراس الأمن الخاص.



