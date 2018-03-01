1 كيلوغرام و 135 غراما من مخدر الكوكايين ضبطت بداخل أمعاء مواطن سيراليوني بالدار البيضاء ﻿

تم زوال يومه الخميس بالمستشفى الجامعي ابن رشد استخراج 78 كبسولة محشوة بمخدر الكوكايين من أمعاء مواطن من جنسية سيراليونية، بعدما تم إيقافه من طرف عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار

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تم زوال يومه الخميس بالمستشفى الجامعي ابن رشد استخراج 78 كبسولة محشوة بمخدر الكوكايين من أمعاء مواطن من جنسية سيراليونية، بعدما تم إيقافه من طرف عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء وذلك أثناء وصوله على متن رحلة جوية قادمة من ساوباولو بعدما تم الاشتباه بتهريبه للكوكايين داخل أمعائه في 24 من شهر مارس الجاري.

وعلم لدى ولاية أمن الدار البيضاء حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس أن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين التي تم تفريغها من أمعاء المشتبه به بالمستشفى بلغت 1 كيلوغراما و 135 غراما من مخدر الكوكايين، الموضوع حاليا تحت الحراسة النظرية.