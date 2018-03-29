 صادم وبالصور.. سلفي ملتحي يصف ضحية فيديو ''واش ما عندكش ختك'' بالمتبرجة والمغاربة كاعين بزاف ﻿
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صادم وبالصور.. سلفي ملتحي يصف ضحية فيديو ''واش ما عندكش ختك'' بالمتبرجة والمغاربة كاعين بزاف

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 20:57 صادم وبالصور.. سلفي ملتحي يصف ضحية فيديو واش ما عندكش ختك بالمتبرجة والمغاربة كاعين بزاف | مجتمع
صادم وبالصور.. سلفي ملتحي يصف ضحية فيديو ''واش ما عندكش ختك'' بالمتبرجة والمغاربة كاعين بزاف
عبر آلاف النشطاء المغاربة عن غضبهم الشديد من سلفي مغربي ملتحي، نشر تدوينات هاجم من خلالها ضحية فيديو ''واش ما عندكش ختك''، لأنه وصفها بالمتبرجة، وأشار إلى أن عدم التزامها باللباس الشرعي الوقور كان

''شوف تيفي''

 

عبر آلاف النشطاء المغاربة عن غضبهم الشديد من سلفي مغربي ملتحي، نشر تدوينات هاجم من خلالها ضحية فيديو ''واش ما عندكش ختك''، لأنه وصفها بالمتبرجة، وأشار إلى أن عدم التزامها باللباس الشرعي الوقور كان سببا في تعرضها للاعتداء.

وشدد هذا السلفي في تدوينته أن السبب المباشر في وقوع الاعتداء هو التبرج، مشيرا إلى أن النساء تساهمن في تعرضهن للاعتداء من خلال قيامهن بانزلاقات إباحية.

وقام هذا السلفي بحذف تدوينته الأولى، ونشر تدوينة طويلة، كشف من خلالها عن الأسباب التي دفعته إلى حذفها، مؤكدا تعرضه لهجوم شرس من الفيسبوكيين سواء من خلال التعليقات أو من خلال الرسائل التي توصل بها بالخاص.

ونشر السلفي تدوينة أخيرة، التي أشار من خلالها إلى أنه مع المجهودات التي تقوم بها المصالح الأمنية للتصدي لظواهر الاغتصاب وهو موقفه الذي لا ينبغي تحريفه.


 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سلفي واش ما عندكش ختك سلفي

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