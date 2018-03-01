رسميا.. قطر لن تشارك في البطولة العربية للأندية 2018 ﻿

نشر تركي آل شيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، يومه الخميس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' تغريدة كشف من خلالها أن قطر لن تشارك في البطولة العربية للأندية 2018.

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نشر تركي آل شيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، يومه الخميس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' تغريدة كشف من خلالها أن قطر لن تشارك في البطولة العربية للأندية 2018.

وقال تركي آل شيخ « قطر تعتذر عن المشاركة في البطولة العربية رسميا »، دون الإفصاح عن أسباب اعتذار الأندية القطرية.

تجدر الإشارة، إلى أن الرجاء والوداد ، ووفاق سطيف واتحاد العاصمة الجزائريين، الترجي والنجم الساحلي التونسيين، الأهلي والاتحاد والهلال السعوديين، والجيش السوري أعلنوا عن مشاركتهم رسميا في البطولة.