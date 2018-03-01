رجال الحموشي يسقطون 5 تجار كوكايين بطنجة ﻿

تمكنت فرقة الأبحاث و التدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة في عمليتين متفرقتين مساء أمس الأربعاء، من توقيف خمسة أشخاص في العشرينات والثلاثينات من عمرهم وذلك للاشتباه في تورطهم

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأبحاث و التدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة في عمليتين متفرقتين مساء أمس الأربعاء، من توقيف خمسة أشخاص في العشرينات والثلاثينات من عمرهم وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات القوية.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإن العملية الأولى تمت على مستوى ''بلاس موزار'' بعد عملية ترصد ومباغثة، حيث أسفرت عملية التفتيش الوقائي التي خضع لها الموقوف الذي تبين أنه ينحدر من مدينة تطوان على العثور بحوزته على كمية من مخدر الكوكايين (10) غرام معدة للبيع.

وأكد الموقوف أن عملية مماثلة، مكنت من إيقاف أربعة أشخاص على مستوى زنقة المحمدية ضبطا اثنين منهما في حالة تلبس يزودان اثنين آخرين بالمخدرات القوية، باستعمال سيارة نفعية في ملكية أحدهما حيث تم حجز لدى المزودين كمية (20) غرام من مخدر الكوكايين معدة للبيع وقد تم وضع الجميع تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.