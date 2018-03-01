تعزيز التعاون بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المغربي ووزارة الشغل والتشغيل والتكوين المهني وإدماج الشباب الغابونية ﻿

عرفت العلاقات الثنائية بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والغابون طفرة نوعية بفضل الدينامية التي أعطاها الملك محمد السادس للشراكة مع الدول الإفريقية والرامية إلى تعزيز تعاون جنوب جنوب فعال

شوف تيفي

عرفت العلاقات الثنائية بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والغابون طفرة نوعية بفضل الدينامية التي أعطاها الملك محمد السادس للشراكة مع الدول الإفريقية والرامية إلى تعزيز تعاون جنوب جنوب فعال ومتضامن.

وفي هذا السياق، قامت كارمين نضاوت، وزيرة الشغل والتشغيل والتكوين المهني وإدماج الشباب بجمهورية الغابون يوم أمس الأربعاء 28 مارس بزيارة رسمية للمكتب وشكلت هذه الزيارة مناسبة لبحث آفاق جديدة للتعاون الثنائي وسبل الاستفادة من خبرة المكتب.

وحسب بلاغ من مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن لبنى أطريشا استقبلت المدير العام بالنيابة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل،كارمين نضاوت وزيرة الشغل والتشغيل والتكوين المهني وإدماج الشباب بجمهورية الغابون، هذا الإجتماع خصص لبحث تقدم مختلف المشاريع المشتركة ومجالات تطوير التعاون الثنائي من أجل تنمية جهاز التكوين المهني الغابوني.

هذا وركز الاجتماع بشكل أساسي على الاستفادة من خبرة المكتب بغية الارتقاء بجهاز التكوين المهني الغابوني في القطاعات ذات الأولوية ومن بين هذه المحاور تطوير منظومة التكوين وتعزيز عملية هندسة التكوين واستكمال تكوين المكونين والأطر التقنية والبيداغوجية.

وأضاف البلاغ، أن هذا الاجتماع شهد أيضا تقدم أشغال مركز التكوين في مهن النقل واللوجيستيك بليبروفيل، والذي أشرف عليه الملك محمد السادس والرئيس علي بونغو أونديمبا، على وضع حجر الأساس يوم 12 يونيو 2015 والذي يتم تمويله من طرف مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة فيما يقوم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتوفير المساعدة التقنية وهندسة التكوين وتكوين المكونين والأطر التقنية والبيداغوجية، كما طالب الجانب الغابوني من المكتب دعم إحداث مؤسسات قطاعية أخرى وتطوير هياكل وآليات التكوين المستمر لضمان توفير الموارد البشرية المؤهلة.

هذا ولتمويل هذه العمليات ودعم تحقيق مشاريع التعاون المشتركة اتفق الطرفان على استكشاف مصادر التمويل من الجهات المانحة الدولية كالبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

كما تميزت زيارة الوزيرة الغابونية بالتوقيع على اتفاقية شراكة يعهد بها إلى المكتب بتكوين المكونين المتدربين الغابونيين.