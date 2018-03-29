عاجل وبالصور.. هذا مصير أخطر عصابة بالبيضاء بعد مطاردة هوليودية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بالحي المحمدي بالبيضاء، تمكنت قبل قليل من يومه الخميس، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية خطيرة، بعد مطاردة هوليودية.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بالحي المحمدي بالبيضاء، تمكنت قبل قليل من يومه الخميس، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية خطيرة، بعد مطاردة هوليودية.

وأكد مصدر مطلع ل "شوف تيفي" أن فرقة الدراجين بالحي المحمدي، طاردت سيارة من نوع كليو على متنها أربعة أشخاص صدرت في حقهم مذكرات بحت وطنية، لتورطهم في عمليات سرقة باستخدام سيارة يتم تزوير ترقيمها وبواسطة الأسلحة البيضاء.

وأشار ذات المصدر أن فرقة الدراجين، أوقفت العناصر الأربعة بعد مطاردة هوليودية وقد تم نقلهم إلى دائرة شرطة العنترية في انتظار إحالتهم على مصلحة الشرطة القضائية.



