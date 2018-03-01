 بعد اعتقاله..حقائق جديدة في قضية فيديو الزوج اللي ضرب مراتو فالشارع بالدشيرة و القضية فيها الخيانة ﻿
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بعد اعتقاله..حقائق جديدة في قضية فيديو الزوج اللي ضرب مراتو فالشارع بالدشيرة و القضية فيها الخيانة

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 19:31 بعد اعتقاله..حقائق جديدة في قضية فيديو الزوج اللي ضرب مراتو فالشارع بالدشيرة و القضية فيها الخيانة | مجتمع
بعد اعتقاله..حقائق جديدة في قضية فيديو الزوج اللي ضرب مراتو فالشارع بالدشيرة و القضية فيها الخيانة
في تطورات جديدة حول الشريط الذي ظهر فيه زوج يعنف زوجته بالشارع العام بمدينة أكادير، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن سبب خلاف الزوجين يعود للخيانة الزوجية .

شـــوف تيفي:

في تطورات جديدة حول الشريط الذي ظهر فيه زوج يعنف زوجته بالشارع العام بمدينة أكادير، علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن سبب خلاف الزوجين يعود للخيانة الزوجية .

و كشفت مصادرنا، أن الزوجة المُعنفة سبق و ضبطت زوجها يخونها مع نادلة المقهى الذي تعرضت بالقرب منه للاعتداء و بعد اعتقاله تنازلت له الشهر الماضي و حصل على الحرية.

و أضافت مصادرنا، أن الزوجة و بعدما تتبعت خطوات زوجها، لمحته يوم الإثنين 26 مارس 2018 في نفسى المقهى مع ذات النادلة ليتدخل بعنف محاولا الاعتداء عليها بالشارع العام .

هذا و تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن مكناس، زوال اليوم الخميس، من توقيف الزوج الذي ظهر في شريط فيديو على شبكة الأنترنيت، وهو يعرض زوجته لاعتداء جسدي بالشارع العام، فضلا عن حيازته لسلاح أبيض في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الشرطة القضائية أكادير مكناس

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