بعد اعتقاله.. حقائق جديدة يكشفها مصور فيديو ''واش معندكش ختك'' بعد التحقيق معه ﻿

أدلى مصور فيديو محاولة اغتصاب فتاة قاصر بجماعة بوشان بالرحامنة، باعترافات مثيرة للمحققين من فرقة الدرك الملكي التي أوقفته، فقد أكد أنه وثق بكاميرا هاتفه المحمول المشهد المرعب لصديقه (ي ) و هو يحاول

شـــوف تيفي:

أدلى مصور فيديو محاولة اغتصاب فتاة قاصر بجماعة بوشان بالرحامنة، باعترافات مثيرة للمحققين من فرقة الدرك الملكي التي أوقفته، فقد أكد أنه وثق بكاميرا هاتفه المحمول المشهد المرعب لصديقه (ي ) و هو يحاول تجريدة فتاة من ملابسها بالقوة، باتفاق معه، من أجل الاحتفاظ بالشريط وسيلة لابتزاز الضحية خولة و تهديدها بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في حال رفضها الخضوع لنزاوتهما الجنسية.

و استنادا إلى مصادر مطلعة على القضية، حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم فقد صرح المتهم (ح) خلال الاستماع إليه من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بسرية ابن جرير، بعد إحالته عليه من طرف درك بوشان، بأنه سرب الفيديو في البداية ،على نطاق ضيق لبعض أصدقائه عبر تقنية الواتساب، من أجل التسلية و نكاية في صديقه بسبب خلاف نشب بينهما قبل أن يكتشف، أن المتهم الرئيس، سرب بدوره الشريط للتباهي بفحولته المزعومة.