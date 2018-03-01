عاجل وبالفيديو..ملتحي شيباني سرق محل تجاري في تطوان..وها شنو وقع ليه ﻿

بعد أيام من تداول مقطع فيديو، يظهر لحظة تورطه في عملية سرقة داخل محل بحي طابولا بمدينة تطوان، تمكنت المصالح الأمنية، قبل قليل من يومه الخميس، من إيقاف ''الملتحي'' الذي أشعل الفيديو الخاص بجريمته

"شوف تيفي"

بعد أيام من تداول مقطع فيديو، يظهر لحظة تورطه في عملية سرقة داخل محل بحي طابولا بمدينة تطوان، تمكنت المصالح الأمنية، قبل قليل من يومه الخميس، من إيقاف "الملتحي" الذي أشعل الفيديو الخاص بجريمته مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصدر مطلع أن هذا الملتحي وحتى يقوم بإخفاء هويته، أقدم على إزالة لحيته وتغيير شكله بعد انتشار الفيديو، لكن التحريات والأبحاث التي قامت بها المصالح الأمنية مكنت من الاهتداء إلى هويته.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف وبعد التحقيق معه تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.