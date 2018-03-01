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عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 17:03 عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع | مجتمع
عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع
اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، زوال اليوم الخميس، لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب تم تحريضه من طرف شخصين كانا في حالة غير طبيعية، مما عرض أمن المواطنين وسلامة

شـــوف تيفي:

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، زوال اليوم الخميس، لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب تم تحريضه من طرف شخصين كانا في حالة غير طبيعية، مما عرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة للخطر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت دورية للشرطة لتوقيف شخصين كانا مصحوبين بكلب، وهددا سلامة أشخاص كانوا بمقهى بحي الانبعاث بمدينة سلا، وهو ما اضطر شرطي لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي أصابت الكلب ومكنت من تحييد الخطر الصارد عنه.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة، يضيف البلاغ، عن توقيف أحد المشتبه فيهما، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، بينما لا زال البحث متواصلا بهدف توقيف الشخص الثاني المتورط في الاعتداء والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص وفي مواجهة عناصر الشرطة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت المراقبة، في حين تم نقل أحد الأشخاص للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعدما عضه الكلب على مستوى أطرافه، بينما لا زالت التحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

 

 

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