حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد يومه الخميس صباحا ﻿

ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اليوم الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذلك التعيين في مناصب عليا.

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ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اليوم الخميس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذلك التعيين في مناصب عليا.

وعلى إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2016 الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية والذي يهدف إلى تكريس المجهودات المبذولة من طرف الحكومة وكذا تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2016 إضافة إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الواردة في هذا القانون المتمثلة في توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن ومندمج يعمل على تحفيز التصنيع و إنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة وتسريع المخططات القطاعية ويقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل اللائق، وكذا تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى بالإضافة إلى تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية. وقد حقق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2016 معدل نمو يقدر بـ 1,2 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

كما تدارس المجلس وصادق على ثلاث نصوص مشاريع مراسيم، مشروع المرسوم الأول يتعلق بتطبيق المادة 7 من المدونة العامة للضرائب قدمه وزير الاقتصاد والمالية ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى دعم المنشآت المتدخلة في مسلسل التصنيع ورفع قيمة المنتجات الموجهة للتصدير، كما يهدف إلى إمكانية تطبيق الامتيازات الممنوحة للمصدرين المباشرين في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

أما المشروع الثاني فيتعلق بتطبيق بعض أحكام القسم الأول من القانون المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

في حين مشروع المرسوم الثالث فيتعلق بتغيير مرسوم الصادر في شأن تطبيق المادتين 4 و 6 من القانون المتعلق بإحداث المدرسة العليا للإدارة قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

كما تداول المجلس كذلك في أفق عرضه على المجلس الوزاري مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لاحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.

و تدارس المجلس كذلك مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين الموقعة بالرباط 27 فبراير 2016 تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تهدف الاتفاقية إلى منح حقوق محددة للدولتين من أجل تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في ملحقها كما تشمل هذه الاتفاقية المبادئ المنظمة لتشغيل الخدمات الجوية المعتمدة وتطبيق القوانين والأنظمة التي تحكم الدخول إلى إقليمه ومغادرته من طرف الطائرات المخصصة للملاحة الجوية الدولية، والالتزام بأمن الطيران والسلامة الجوية.

وختم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تجديد تعيين جمال صلاح الدين في منصب مدير تحديت الإدارة بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كما تم تعيين يوسف العمراوي في منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس، وتعيين عمر عبد اللطيف العمراني في منصب مدير أملاك الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية.