حكيمي:''أشعر بأنني مهم في المغرب أكثر من مدريد وأتمنى إسعاد الشعب المغربي في المونديال''‎ ﻿

أكد أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد والمنتخب المغربي أنه يشعر بالأهمية داخل صفوف المنتخب المغربي عوض النادي الملكي.

''شوف سبور''

أكد أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد والمنتخب المغربي أنه يشعر بالأهمية داخل صفوف المنتخب المغربي عوض النادي الملكي.

وقال أشرف لصحيفة ''ماركا''الإسبانية يومه الخميس : ''لعب الكثير من الدقائق مهم أيضا. أنا سعيد للغاية بثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بي. عندما ألعب في ريال مدريد أحاول أن أقدم أفضل ما في إمكاني''، مضيفا ''أنا شاب وأوجد هنا وفي ريال مدريد لأتعلم. أعرف أن دوري هنا مع المنتخب أكبر''.

وتابع أشرف الذي شارك الثلاثاء أساسيا مع منتخب المغرب في ودية أوزبكستان التي انتهت بفوز ''أسود الأطلس'' بثنائية نظيفة : ''علينا أن نحترم إسبانيا لأنها توجت بكأس العالم ونحن علينا أن نقوم بواجبنا. سوف نحاول الظهور بشكل جيد في المونديال وإسعاد الجماهير. سنحاول تجاوز دور المجموعات وأتمنى أن نتمكن من ذلك، ندرك صعوبة الأمر لكننا سنحاول''.