 محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع | مجتمع

عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد يومه الخميس صباحا | بوليتيك

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد يومه الخميس صباحا

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته | دولي

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته

هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير | مجتمع

هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير

صادم وبالصور..شوفو شنو لقاو في حافلات النقل العمومي بسلا | مجتمع

صادم وبالصور..شوفو شنو لقاو في حافلات النقل العمومي بسلا

عاجل.. بعد الفوضى..تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى هذا التاريخ | مجتمع

عاجل.. بعد الفوضى..تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى هذا التاريخ

لإنجاح العمل التنموي يجب النهوض بدور الفرد وحفظ كرامته هذا ما أكده عزيز رباح | بوليتيك

لإنجاح العمل التنموي يجب النهوض بدور الفرد وحفظ كرامته هذا ما أكده عزيز رباح

عاجل.. هذا ما قرره القاضي المكلف بالبث في ملف بوعشرين بخصوص الملتمسات | مجتمع

عاجل.. هذا ما قرره القاضي المكلف بالبث في ملف بوعشرين بخصوص الملتمسات

مثير وبالصور..هاذ المصريين زادو فيه..بعد جريندو: كروب مصري ربط اسم المغربية الشاف خديجة بالإرهاب | دولي

مثير وبالصور..هاذ المصريين زادو فيه..بعد جريندو: كروب مصري ربط اسم المغربية الشاف خديجة بالإرهاب

تبدال السوايع راحة..

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 16:58 محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته | دولي
محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته
كشفت تقارير إخبارية مصرية، أن النجم المصري محمد صلاح ، قرر أن يتكفل بجميع مصاريف زواج أهل قريته الذين يعانون من صعوبة في القدرة المادية من أجل الزواج ، حيث يبلغ عددهم الإجمالي 4 مليون و500 ألف بواقع 70

''شوف سبور''

كشفت تقارير إخبارية مصرية، أن النجم المصري محمد صلاح ، قرر أن يتكفل بجميع مصاريف زواج أهل قريته الذين يعانون من صعوبة في القدرة المادية من أجل الزواج ، حيث يبلغ عددهم الإجمالي 4 مليون و500 ألف بواقع 70 عريسا وعروسة.

و أضاف موقع ''يلا كورة'' عبر حسابه بـالـ''فيسبوك'' اليوم الخميس : ''طبعا دة غير جهاز لسرطان العظام ب12 مليون جنيه و7 مليون لمعهد ديني و 5 مليون لمستشفى طنطا و5 مليون للبنية التحتية في شوارع طنطا ده غير مرتبات شهرية لمحتاجين وكل هدف يحرزه يذبح عجول وغير إنه عامل جمعية صلاح الخيرية اللي بتساعد 3000 محتاج شهريا بالإضافة إلي 31 سماعة أذن متطورة من ألمانيا قيمة الواحدة ب50 ألف لأطفال قريته اللي بيعانوا من الصم .. غير 17 حالة في إنجلترا أعلنوا إسلامهم اقتداء بأخلاقه و روحه اللي بيظهر فيها تعاليم الإسلام الحنيف والي هما قالوا الكلام دة بنفسهم علي صفحاتهم الشخصية''.

وتابع الموقع : ''النهاردة نادي ليفربول أعلن عن القيمة التسويقية المحتملة لانتقال محمد صلاح الصيف المقبل بـ 520 مليون يورو ، طبعا هو مش بينشر ولا بيقول حاجة عن الخير اللي بيعملة لكن المؤسسات هي اللي بتقول عشان تشجع الناس يتعاونوا معاهم''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

محمد صلاح مصر شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصور..هاذ المصريين زادو فيه..بعد جريندو: كروب مصري ربط اسم المغربية الشاف خديجة بالإرهاب | دولي

مثير وبالصور..هاذ المصريين زادو فيه..بعد جريندو: كروب مصري ربط اسم المغربية الشاف خديجة بالإرهاب

عاجل..عملية دهس بفرنسا استهدفت جنودا من الجيش الفرنسي | دولي

عاجل..عملية دهس بفرنسا استهدفت جنودا من الجيش الفرنسي

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال | دولي

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

عاجل..دولة أوروبية أخرى تعلن قطع العلاقات مع روسيا وتستدعي سفيرها | دولي

عاجل..دولة أوروبية أخرى تعلن قطع العلاقات مع روسيا وتستدعي سفيرها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..عداء مغربي سابق يناشد الملك محمد السادس من مدينة فاس | خارج البلاطو
منذ 3 دقائق

بالفيديو..عداء مغربي سابق يناشد الملك محمد السادس من مدينة فاس

هاشنو وقع فجلسة محاكمة بوعشرين بعد إدلاء خلود جابري بشهادة طبية | خارج البلاطو

هاشنو وقع فجلسة محاكمة بوعشرين بعد إدلاء خلود جابري بشهادة طبية

تصريح مثير من قريبة الشاب اللي عْـرا فتاة و صورها بالفيديو..كنطلبوها تسمح لينا و إيلا بغات تزوج بيه نمشيو نخطبوها | خارج البلاطو

تصريح مثير من قريبة الشاب اللي عْـرا فتاة و صورها بالفيديو..كنطلبوها تسمح لينا و إيلا بغات تزوج بيه نمشيو نخطبوها

بالفيديو.. قصة نجاح شاب مغربي..بائع متجول يحصل على دكتوراه في الهندسة بإيطاليا‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. قصة نجاح شاب مغربي..بائع متجول يحصل على دكتوراه في الهندسة بإيطاليا‎

﻿

آخر المستجدات

عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع | مجتمع
منذ 29 دقيقة

عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد يومه الخميس صباحا | بوليتيك

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد يومه الخميس صباحا

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته | دولي

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته

هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير | مجتمع

هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير

﻿ ﻿
أمس 16:11 GMT

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.