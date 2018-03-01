محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته ﻿

كشفت تقارير إخبارية مصرية، أن النجم المصري محمد صلاح ، قرر أن يتكفل بجميع مصاريف زواج أهل قريته الذين يعانون من صعوبة في القدرة المادية من أجل الزواج ، حيث يبلغ عددهم الإجمالي 4 مليون و500 ألف بواقع 70

''شوف سبور''

كشفت تقارير إخبارية مصرية، أن النجم المصري محمد صلاح ، قرر أن يتكفل بجميع مصاريف زواج أهل قريته الذين يعانون من صعوبة في القدرة المادية من أجل الزواج ، حيث يبلغ عددهم الإجمالي 4 مليون و500 ألف بواقع 70 عريسا وعروسة.

و أضاف موقع ''يلا كورة'' عبر حسابه بـالـ''فيسبوك'' اليوم الخميس : ''طبعا دة غير جهاز لسرطان العظام ب12 مليون جنيه و7 مليون لمعهد ديني و 5 مليون لمستشفى طنطا و5 مليون للبنية التحتية في شوارع طنطا ده غير مرتبات شهرية لمحتاجين وكل هدف يحرزه يذبح عجول وغير إنه عامل جمعية صلاح الخيرية اللي بتساعد 3000 محتاج شهريا بالإضافة إلي 31 سماعة أذن متطورة من ألمانيا قيمة الواحدة ب50 ألف لأطفال قريته اللي بيعانوا من الصم .. غير 17 حالة في إنجلترا أعلنوا إسلامهم اقتداء بأخلاقه و روحه اللي بيظهر فيها تعاليم الإسلام الحنيف والي هما قالوا الكلام دة بنفسهم علي صفحاتهم الشخصية''.

وتابع الموقع : ''النهاردة نادي ليفربول أعلن عن القيمة التسويقية المحتملة لانتقال محمد صلاح الصيف المقبل بـ 520 مليون يورو ، طبعا هو مش بينشر ولا بيقول حاجة عن الخير اللي بيعملة لكن المؤسسات هي اللي بتقول عشان تشجع الناس يتعاونوا معاهم''.