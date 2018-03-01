هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن مكناس، زوال اليوم الخميس 29 مارس الجاري، من توقيف شخص كان قد ظهر في شريط فيديو منشور

شـــوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن مكناس، زوال اليوم الخميس 29 مارس الجاري، من توقيف شخص كان قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، وهو يعرّض زوجته لاعتداء جسدي بالشارع العام، فضلا عن حيازته لسلاح أبيض في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين.

وقد جرى توقيف المعني بالأمر بمدينة مكناس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك في سياق البحث المنجز في قضية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض الذي كانت ضحيته زوجة المشتبه فيه، مساء يوم الاثنين المنصرم، بمدينة إنزكان.

وقد تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن دوافع ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية، وتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.