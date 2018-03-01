رســميا..مغربي في قائمة حكام مونديال روسيا 2018 ﻿

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' عن قائمة حكام كأس العالم 2018 ، وتواجد الحكم المساعد المغربي رضوان عشيق كممثل وحيد لحكام البطولة المغربية في المونديال الذي سيجرى في روسيا يونيو المقبل .

''شوف سبور''

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' عن قائمة حكام كأس العالم 2018 ، وتواجد الحكم المساعد المغربي رضوان عشيق كممثل وحيد لحكام البطولة المغربية في المونديال الذي سيجرى في روسيا يونيو المقبل .

وضمت القائمة 36 حكم ساحة، بالإضافة إلى 63 حكما مساعدا، حيث تعتبر هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يشارك فيها عشيق في نهائيات كأس العالم.

ويوجد سبعة حكام أفارقة في اختبارات “فيفا”، من بينهم الغامبي غاساما و الزامبي سيكازوي والإثيوبي باملاك و المصري جهاد جريشة و الجزائري عبيد شارف.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن قائمة حكام الفيديو في كأس العالم، وتقرر أن يتم الكشف عنهم في وقت لاحق لاختيار العناصر المناسبة.