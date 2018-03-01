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الجامعة تصدر عقوبات وغرامات في حق عدد من الأندية واللاعبين

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 16:31 الجامعة تصدر عقوبات وغرامات في حق عدد من الأندية واللاعبين | سبور
الجامعة تصدر عقوبات وغرامات في حق عدد من الأندية واللاعبين
اجتمعت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، وأصدرت عدة قرارات تخص أندية و لاعبي القسم الأول والقسم الثاني من البطولة الاحترافية اتصالات

''شوف سبور''

اجتمعت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، وأصدرت عدة قرارات تخص أندية و لاعبي القسم الأول والقسم الثاني من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب .

أوقفت اللجنة المركزية التأديبية كلا من يوسف أوشوية، لاعب فريق الجيش الملكي لمدة 3 مباريات نافذة مع غرامة مالية قدرها 3000 درهما، وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات، وبناء على المادة 105 من قانون العقوبات، و سفيان حارس، لاعب فريق الراسينغ الرياضي لمباراة واحدة ثم محمد الصغير عفيف، رئيس نادي رجاء بني ملال لمدة 6 مباريات ثلاث منها موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 4500 درهما، لتوجيهه كلام نابي في حق حكم اللقاء الذي قاد مباراة فريقه أمام النادي القنيطري، بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

كما تم تغريم كل من نادي حسنية أكادير، مبلغ 25000 درهما لاجتياح الملعب من طرف مشجعين واستعمال الشهب النارية وذلك خلال المباراة التي جمعته بفريق اتحاد طنجة لحساب الجولة 22، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، و نادي اتحاد طنجة، مبلغ 10 آلاف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب النارية خلال المباراة التي جمعته بنادي حسنية أكادير لحساب الجولة 22، مع تسجيل حالة العود، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، و نادي أولمبيك آسفي، مبلغ 5 آلاف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب النارية خلال المباراة التي جمعته بنادي الكوكب المراكشي لحساب الجولة 22، بناء على المادة 105 من قانون العقوبات، ثم نادي أولمبيك أسفي ، مبلغ 2000 درهما لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الكوكب المراكشي، لحساب فعاليات الجولة 22 من البطولة الاحترافية القسم الأول اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات ، إضاقة إلى نادي شباب الريف الحسيمي ، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي، لحساب فعاليات الجولة 22 من البطولة الاحترافية القسم الأول اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات، و نادي سريع واد زم ، مبلغ 2000 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الراسينغ الرياضي، لحساب فعاليات الجولة 22 من البطولة الاحترافية القسم الأول اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات، و نادي رجاء بني ملال مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق النادي القنيطري، لحساب فعاليات الجولة 24 من البطولة الاحترافية القسم الثاني اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات، و يوسفية برشيد مبلغ 1500 درهما لحصول فريقه على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة، لحساب فعاليات الجولة 24 من البطولة الاحترافية القسم الثاني اتصالات المغرب، بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

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البطولة الاحترافية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شوف سبور

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