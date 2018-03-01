لإنجاح العمل التنموي يجب النهوض بدور الفرد وحفظ كرامته هذا ما أكده عزيز رباح ﻿

أكد عزير رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ايوم أمس الأربعاء 28 مارس بطنجة خلال لقاء مفتوح أمام طلبة و أساتذة باحثين حول موضوع ''النموذج التنموي الجديد : ملامح المغرب الذي نريد'' أنه يحتاج

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أكد عزير رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ايوم أمس الأربعاء 28 مارس بطنجة خلال لقاء مفتوح أمام طلبة و أساتذة باحثين حول موضوع ''النموذج التنموي الجديد : ملامح المغرب الذي نريد'' أنه يحتاج بالضرورة إلى استرجاع الثقة بين المواطن والمؤسسات، وكذلك تحقيق التوازن بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية وتنويع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وباعتبار الفرد دعامة المجتمع أكد الوزير في معرض حديثه حسب ما أورده موقع حزب العدالة والتنمية عن ضرورة النهوض بدور الفرد والعمل على حفظ كرامته باعتباره فاعلا رئيسيا في إحداث القيمة، كما دعا إلى تعزيز الحكامة الجيدة و إرساء العدالة القطاعية لتوزيع أكثر إنصافا للثروة.

وفي نفس السياق اعتبر الرباح أنه يتعين العمل على خمسة محاور لأجل إنجاح النموذج التنموي وهي التعليم والتربية والتكوين، والصحة والبيئة والرياضة، والاقتصاد والتشغيل، والأمن، والثقافة.