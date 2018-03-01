عاجل.. هذا ما قرره القاضي المكلف بالبث في ملف بوعشرين بخصوص الملتمسات ﻿

في رده عن الملتمسات المقدمة من هيئة الدفاع عن بوعشرين، أعلن القاضي بوشعيب فريح، قبل قليل إعادة استدعاء كل من أسماء دربوش وحنان باكور ووصال الطالع للاستماع لهن تحت إشراف النيابة العامة.

"شوف تيفي"

في رده عن الملتمسات المقدمة من هيئة الدفاع عن بوعشرين، أعلن القاضي بوشعيب فريح، قبل قليل إعادة استدعاء كل من أسماء دربوش وحنان باكور ووصال الطالع للاستماع لهن تحت إشراف النيابة العامة.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستنئاف أن القاضي، كشف على أن المطالبات بالحق المدني سيتوصلن باستدعاء، وقد تم إخبار الحاضرات بشكل مباشر.

وأضاف الموفد أن القاضي أمر بإعادة استدعاء أمال الهواري للاستماع لها، مشيرا إلى أن النقيب محمد زيان، أعلن بعد استدعاء أمال الهواري استعداده لرفع دعاوي قضائية على كل شخص سيحاول تشويه سمعتها.

وأشار الموفد إلى أن القاضي لم يتطرق إلى ملتمس النقيب محمد زيان، والذي التمس من خلاله تمكين عفاف برناني عدم حضور أشغال الجلسة.





