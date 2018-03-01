 عاجل.. هذا ما قرره القاضي المكلف بالبث في ملف بوعشرين بخصوص الملتمسات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع | مجتمع

عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد يومه الخميس صباحا | بوليتيك

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد يومه الخميس صباحا

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته | دولي

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته

هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير | مجتمع

هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير

صادم وبالصور..شوفو شنو لقاو في حافلات النقل العمومي بسلا | مجتمع

صادم وبالصور..شوفو شنو لقاو في حافلات النقل العمومي بسلا

عاجل.. بعد الفوضى..تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى هذا التاريخ | مجتمع

عاجل.. بعد الفوضى..تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى هذا التاريخ

لإنجاح العمل التنموي يجب النهوض بدور الفرد وحفظ كرامته هذا ما أكده عزيز رباح | بوليتيك

لإنجاح العمل التنموي يجب النهوض بدور الفرد وحفظ كرامته هذا ما أكده عزيز رباح

عاجل.. هذا ما قرره القاضي المكلف بالبث في ملف بوعشرين بخصوص الملتمسات | مجتمع

عاجل.. هذا ما قرره القاضي المكلف بالبث في ملف بوعشرين بخصوص الملتمسات

مثير وبالصور..هاذ المصريين زادو فيه..بعد جريندو: كروب مصري ربط اسم المغربية الشاف خديجة بالإرهاب | دولي

مثير وبالصور..هاذ المصريين زادو فيه..بعد جريندو: كروب مصري ربط اسم المغربية الشاف خديجة بالإرهاب

تبدال السوايع راحة..

عاجل.. هذا ما قرره القاضي المكلف بالبث في ملف بوعشرين بخصوص الملتمسات

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 16:20 عاجل.. هذا ما قرره القاضي المكلف بالبث في ملف بوعشرين بخصوص الملتمسات | مجتمع
عاجل.. هذا ما قرره القاضي المكلف بالبث في ملف بوعشرين بخصوص الملتمسات
في رده عن الملتمسات المقدمة من هيئة الدفاع عن بوعشرين، أعلن القاضي بوشعيب فريح، قبل قليل إعادة استدعاء كل من أسماء دربوش وحنان باكور ووصال الطالع للاستماع لهن تحت إشراف النيابة العامة.

"شوف تيفي"

 

في رده عن الملتمسات المقدمة من هيئة الدفاع عن بوعشرين، أعلن القاضي بوشعيب فريح، قبل قليل إعادة استدعاء كل من أسماء دربوش وحنان باكور ووصال الطالع للاستماع لهن تحت إشراف النيابة العامة.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستنئاف أن القاضي، كشف على أن المطالبات بالحق المدني سيتوصلن باستدعاء، وقد تم إخبار الحاضرات بشكل مباشر.

وأضاف الموفد أن القاضي أمر بإعادة استدعاء أمال الهواري للاستماع لها، مشيرا إلى أن النقيب محمد زيان، أعلن بعد استدعاء أمال الهواري استعداده لرفع دعاوي قضائية على كل شخص سيحاول تشويه سمعتها.

وأشار الموفد إلى أن القاضي لم يتطرق إلى ملتمس النقيب محمد زيان، والذي التمس من خلاله تمكين عفاف برناني عدم حضور أشغال الجلسة.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أمال الهواري الحاضرات النيابة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع | مجتمع

عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع

هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير | مجتمع

هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير

صادم وبالصور..شوفو شنو لقاو في حافلات النقل العمومي بسلا | مجتمع

صادم وبالصور..شوفو شنو لقاو في حافلات النقل العمومي بسلا

عاجل.. بعد الفوضى..تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى هذا التاريخ | مجتمع

عاجل.. بعد الفوضى..تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى هذا التاريخ

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هاشنو وقع فجلسة محاكمة بوعشرين بعد إدلاء خلود جابري بشهادة طبية | خارج البلاطو
منذ 49 دقيقة

هاشنو وقع فجلسة محاكمة بوعشرين بعد إدلاء خلود جابري بشهادة طبية

تصريح مثير من قريبة الشاب اللي عْـرا فتاة و صورها بالفيديو..كنطلبوها تسمح لينا و إيلا بغات تزوج بيه نمشيو نخطبوها | خارج البلاطو

تصريح مثير من قريبة الشاب اللي عْـرا فتاة و صورها بالفيديو..كنطلبوها تسمح لينا و إيلا بغات تزوج بيه نمشيو نخطبوها

بالفيديو.. قصة نجاح شاب مغربي..بائع متجول يحصل على دكتوراه في الهندسة بإيطاليا‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. قصة نجاح شاب مغربي..بائع متجول يحصل على دكتوراه في الهندسة بإيطاليا‎

أخت الشاب اللي تعدا على تلميذة و عراها ببنجرير ..خويا دريوش وكان مصدوم | بــووز

أخت الشاب اللي تعدا على تلميذة و عراها ببنجرير ..خويا دريوش وكان مصدوم

﻿

آخر المستجدات

عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع | مجتمع
منذ 26 دقيقة

عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد يومه الخميس صباحا | بوليتيك

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد يومه الخميس صباحا

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته | دولي

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته

هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير | مجتمع

هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير

﻿ ﻿
أمس 16:11 GMT

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.