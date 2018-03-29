 مثير وبالصور..هاذ المصريين زادو فيه..بعد جريندو: كروب مصري ربط اسم المغربية الشاف خديجة بالإرهاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع | مجتمع

عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد يومه الخميس صباحا | بوليتيك

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد يومه الخميس صباحا

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته | دولي

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته

هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير | مجتمع

هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير

صادم وبالصور..شوفو شنو لقاو في حافلات النقل العمومي بسلا | مجتمع

صادم وبالصور..شوفو شنو لقاو في حافلات النقل العمومي بسلا

عاجل.. بعد الفوضى..تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى هذا التاريخ | مجتمع

عاجل.. بعد الفوضى..تأجيل محاكمة توفيق بوعشرين إلى هذا التاريخ

لإنجاح العمل التنموي يجب النهوض بدور الفرد وحفظ كرامته هذا ما أكده عزيز رباح | بوليتيك

لإنجاح العمل التنموي يجب النهوض بدور الفرد وحفظ كرامته هذا ما أكده عزيز رباح

عاجل.. هذا ما قرره القاضي المكلف بالبث في ملف بوعشرين بخصوص الملتمسات | مجتمع

عاجل.. هذا ما قرره القاضي المكلف بالبث في ملف بوعشرين بخصوص الملتمسات

مثير وبالصور..هاذ المصريين زادو فيه..بعد جريندو: كروب مصري ربط اسم المغربية الشاف خديجة بالإرهاب | دولي

مثير وبالصور..هاذ المصريين زادو فيه..بعد جريندو: كروب مصري ربط اسم المغربية الشاف خديجة بالإرهاب

تبدال السوايع راحة..

مثير وبالصور..هاذ المصريين زادو فيه..بعد جريندو: كروب مصري ربط اسم المغربية الشاف خديجة بالإرهاب

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 16:19 مثير وبالصور..هاذ المصريين زادو فيه..بعد جريندو: كروب مصري ربط اسم المغربية الشاف خديجة بالإرهاب | دولي
مثير وبالصور..هاذ المصريين زادو فيه..بعد جريندو: كروب مصري ربط اسم المغربية الشاف خديجة بالإرهاب
بعد يومين من قيام صفحة فيسبوكية مصرية بنشر اسم لاعب الرجاء السابق محمد جريندو، واعتباره إرهابيا مصريا، قامت مجموعة فيسبوكية مصرية داعمة للرئيس ''عبد الفتاح السيسي'' المرشح للانتخابات الرئاسية، بنشر

"شوف تيفي"

بعد يومين من قيام صفحة فيسبوكية مصرية بنشر اسم لاعب الرجاء السابق محمد جريندو، واعتباره إرهابيا مصريا، قامت مجموعة فيسبوكية مصرية داعمة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" المرشح للانتخابات الرئاسية، بنشر صورة المغربية "الشاف خديجة" وادعت أنها والدة إرهابي تم اعتقاله.

ادعت هذه المجموعة الفيسبوكية المصرية أن المغربية "الشاف خديجة" هي والدة إرهابي يدعى "محمد حسنين عطية "، وقد تبرأت منه وطالبت بإعطائها الحق لإعدامه في ميدان التحرير.

وتفاعل بعض المصريين مع هذه الصورة والتعليق الذي صاحبها، حيث صدق الجميع بالفعل أن "الشاف خديجة" هي والدة إرهابي، إلا أن مغاربة دخلوا على الخط بعد تداول ما نشره "الكروب المصري"، حيث عبر الجميع عن تضامنهم الشديد مع الشاف خديجة.  

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشاف خديجة المغربية جريندو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته | دولي

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته

عاجل..عملية دهس بفرنسا استهدفت جنودا من الجيش الفرنسي | دولي

عاجل..عملية دهس بفرنسا استهدفت جنودا من الجيش الفرنسي

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال | دولي

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

عاجل..دولة أوروبية أخرى تعلن قطع العلاقات مع روسيا وتستدعي سفيرها | دولي

عاجل..دولة أوروبية أخرى تعلن قطع العلاقات مع روسيا وتستدعي سفيرها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هاشنو وقع فجلسة محاكمة بوعشرين بعد إدلاء خلود جابري بشهادة طبية | خارج البلاطو
منذ 49 دقيقة

هاشنو وقع فجلسة محاكمة بوعشرين بعد إدلاء خلود جابري بشهادة طبية

تصريح مثير من قريبة الشاب اللي عْـرا فتاة و صورها بالفيديو..كنطلبوها تسمح لينا و إيلا بغات تزوج بيه نمشيو نخطبوها | خارج البلاطو

تصريح مثير من قريبة الشاب اللي عْـرا فتاة و صورها بالفيديو..كنطلبوها تسمح لينا و إيلا بغات تزوج بيه نمشيو نخطبوها

بالفيديو.. قصة نجاح شاب مغربي..بائع متجول يحصل على دكتوراه في الهندسة بإيطاليا‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. قصة نجاح شاب مغربي..بائع متجول يحصل على دكتوراه في الهندسة بإيطاليا‎

أخت الشاب اللي تعدا على تلميذة و عراها ببنجرير ..خويا دريوش وكان مصدوم | بــووز

أخت الشاب اللي تعدا على تلميذة و عراها ببنجرير ..خويا دريوش وكان مصدوم

﻿

آخر المستجدات

عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع | مجتمع
منذ 26 دقيقة

عــاجل: شرطي يضطر لإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة كلب بسلا وهاشنو وقع

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد يومه الخميس صباحا | بوليتيك

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي عقد يومه الخميس صباحا

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته | دولي

محمد صلاح يتكفل بمصاريف زواج 70 عريسا وعروسة في قريته

هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير | مجتمع

هكذا تم اعتقال الزوج اللي ضرب مراتو فــالشارع العام بالدشيرة بأكادير

﻿ ﻿
أمس 16:11 GMT

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.