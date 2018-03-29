مثير وبالصور..هاذ المصريين زادو فيه..بعد جريندو: كروب مصري ربط اسم المغربية الشاف خديجة بالإرهاب ﻿

بعد يومين من قيام صفحة فيسبوكية مصرية بنشر اسم لاعب الرجاء السابق محمد جريندو، واعتباره إرهابيا مصريا، قامت مجموعة فيسبوكية مصرية داعمة للرئيس ''عبد الفتاح السيسي'' المرشح للانتخابات الرئاسية، بنشر

"شوف تيفي"

بعد يومين من قيام صفحة فيسبوكية مصرية بنشر اسم لاعب الرجاء السابق محمد جريندو، واعتباره إرهابيا مصريا، قامت مجموعة فيسبوكية مصرية داعمة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" المرشح للانتخابات الرئاسية، بنشر صورة المغربية "الشاف خديجة" وادعت أنها والدة إرهابي تم اعتقاله.

ادعت هذه المجموعة الفيسبوكية المصرية أن المغربية "الشاف خديجة" هي والدة إرهابي يدعى "محمد حسنين عطية "، وقد تبرأت منه وطالبت بإعطائها الحق لإعدامه في ميدان التحرير.

وتفاعل بعض المصريين مع هذه الصورة والتعليق الذي صاحبها، حيث صدق الجميع بالفعل أن "الشاف خديجة" هي والدة إرهابي، إلا أن مغاربة دخلوا على الخط بعد تداول ما نشره "الكروب المصري"، حيث عبر الجميع عن تضامنهم الشديد مع الشاف خديجة.