 عاجل..هذا ما تقرر بخصوص إعادة تمثيل جريمة فيديو ''واش ما عندكش ختك'' ﻿
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عاجل..هذا ما تقرر بخصوص إعادة تمثيل جريمة فيديو ''واش ما عندكش ختك''

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 16:03 عاجل..هذا ما تقرر بخصوص إعادة تمثيل جريمة فيديو واش ما عندكش ختك | مجتمع
عاجل..هذا ما تقرر بخصوص إعادة تمثيل جريمة فيديو ''واش ما عندكش ختك''
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قررت يومه الخميس، عدم إعادة تمثيل جريمة فيديو ''واش ماعندكش ختك''.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قررت يومه الخميس، عدم إعادة تمثيل جريمة فيديو ''واش ماعندكش ختك''.

وكان جميع متتبعي فيديو ''واش ما عندكش ختك''، ينتظرون يومه الخميس، إعادة تمثيل الجريمة بمنطقة بوشان ببن جرير، خاصة بعد إيقاف ثلاثة متورطين، ويتعلق الأمر بالمعتدي الرئيسي وشريكه مصور الفيديو والشخص الثالث مسرب الفيديو.


تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو ''واش ما عندكش ختك''، هز الرأي العام بالمغرب، نظرا لمضمونه الخطير الذي أظهر الاعتداء على تلميذة ترتدي وزرة بيضاء بطريقة بشعة.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جريمة فيديو المتورطين النيابة العامة

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