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عاجل.. استئناف أشغال جلسة محاكمة بوعشرين والقاضي يقرر التحقق من هوية المتهم وهيئة الدفاع عن مدير جريدة أخبار اليوم تلتمس التأجيل

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 15:48 عاجل.. استئناف أشغال جلسة محاكمة بوعشرين والقاضي يقرر التحقق من هوية المتهم وهيئة الدفاع عن مدير جريدة أخبار اليوم تلتمس التأجيل | مجتمع
عاجل.. استئناف أشغال جلسة محاكمة بوعشرين والقاضي يقرر التحقق من هوية المتهم وهيئة الدفاع عن مدير جريدة أخبار اليوم تلتمس التأجيل
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي بوشعيب فريح، استأنف قبل قليل من يومه الخميس، أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، وقرر التحقق من هوية المتهم.

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي بوشعيب فريح، استأنف قبل قليل من يومه الخميس، أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، وقرر التحقق من هوية المتهم.

وأوضح الموفد أن النقيب زيان تدخل بعد قرار القاضي، وقال إنه تأكد بعد التخابر مع بوعشرين أن هذا الأخير غير قادر جسديا على مواصلة أشغال المحاكمة، لأنه لم يتناول وجبة الإفطار ولهذا التمس التأجيل، قائلا: "نحن لنا القدرة ولكن هو ليس له القدرة على مواكبة أشغال الجلسة ولهذا نلتمس من مجلسكم الموقر تأجيل الجلسة".

وأشار الموفد أن المحامي السهلي، تدخل هو الآخر، والتمس من القاضي التأجيل لأن بوعشرين مريض بالسكري، وهو الملتمس الذي قال عنه المحامي الحبيب حاجي المنتمي لهيئة الدفاع عن الضحايا: " حنا فهاذ النقطة هاذي كنسندو النظر فيها للمحكمة"، مضيفا: "سيدي الرئيس وقعت أمامكم واقعة ، وهو أن المحامي الإدريسي أهان الأستاذ الهيني وقال من هو هذا المجهول، وقال لا نعرف من هو هذا الشخص الذي لبس البذلة السوداء ولهذا نلتمس تسجيل هذه النقطة في محاضر كتابة الضبط".

وأكد الموفد أن المحامي زهراش المحامي المنتمي للدفاع عن الضحايا، قال إنه لا يرفض التأجيل بناء على الحالة الصحية للمتهم، وهو الرأي الذي عززه المحامي جواد التويمي بقوله: "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية لكل الأطراف، وأناشد الزملاء أن نتقدم في نقاش الملف وألا ينصب النقاش في أشياء لا علاقة لها بالملف ، وأنا كعضو في اللجنة التنظيمية في الندوة الدولية للمحاماة، نحن لا نمانع في التأخير ولكن أتمنى أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار حضورنا في الجلسة".


وقال المحامي الحسيني كروط في رده على تدخلات باقي المحامين بخصوص قرار التأجيل: "نحن استمعنا إلى العدد من الأمور وتحولنا إلى ضحايا بعد نقاش 4 ساعات في مواضيع فارغة ، تم تقديم شهادة طبية وتم سحبها لتمرير كلام لغايات لا نعرفها ، أنا أعتبر المتهم بريء حتى تثبت إدانته نحن لا نزايد وندافع على حقوق المتهم ، نحن في حاجة إلى نقاش رزين لأجل الوصول إلى الحقيقة..المتهم الله يشافيه ولكن على المحكمة أن تراعي ظروف الجميع".

 

 

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