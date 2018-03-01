 ســــكوب: بعدما وقف على حقيقة الملف.. محامي طارق رمضان الفرنسي '' إيمانويل مارسيني'' يرفض الترافع عن بوعشرين ﻿
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ســــكوب: بعدما وقف على حقيقة الملف.. محامي طارق رمضان الفرنسي '' إيمانويل مارسيني'' يرفض الترافع عن بوعشرين

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 15:32 ســــكوب: بعدما وقف على حقيقة الملف.. محامي طارق رمضان الفرنسي إيمانويل مارسيني يرفض الترافع عن بوعشرين | مجتمع
ســــكوب: بعدما وقف على حقيقة الملف.. محامي طارق رمضان الفرنسي '' إيمانويل مارسيني'' يرفض الترافع عن بوعشرين
ضربة موجعة تلقاها الصحفي توفيق بوعشرين المعتقل على خلفية اتهامه ب ''الإتجار في البشر'' و''الإغتصاب والتحرش الجنسي''، عقب رفض المحامي الفرنسي الشهير ''إيمانويل مارسيني''، الذي يرافع في قضية طارق رمضان

شـــوف تيفي:

 

ضربة موجعة تلقاها الصحفي توفيق بوعشرين المعتقل على خلفية اتهامه ب ''الإتجار في البشر'' و''الإغتصاب والتحرش الجنسي''، عقب رفض المحامي الفرنسي الشهير ''إيمانويل مارسيني''، الذي يرافع في قضية طارق رمضان المتورط بدوره في ملف الإغتصاب أمام القضاء الفرنسي، عن قرار الإنابة عن مدير ناشر يومية ''أخبار اليوم'' وموقعي ''اليوم 24'' وسلطانة، وذلك بعدما اطلع على عناصر ملف القضية ووقف على حقيقة الإتهامات الخطيرة والموثقة التي يتابع بها توفيق بوعشرين، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''

وكشفت المصادر ذاتها، أن رفض إيمانويل مارسيتي الذي يعد من ضمن أفضل 30 محام في فرنسا، لمهمة الترافع عن بوعشرين، جاء بعدما سبق الترويج بقبوله الإنابة عنه في جلسة يومه الخميس، إلى جانب باقي المحامين الذين يدافعون عن مدير نشر مجموعة ''أخبار اليوم المغربية''، وعلى رأسهم النقيب محمد زيان.

ويذكر أن تراجع المحامي الفرنسي عن الدفاع عن توفيق بوعشرين، قد ساهم في تقويض مساعي هذا الأخير الرامية إلى تدويل الملف وتسييسه، خصوصا أن قرار إيمانويل مارسيتي يأتي بعد أيام فقط من اعتذار مواطنه الفرنسي إريك موريتي ،عن الدفاع عن بوعشرين لأسباب ربطها بتعدد التزاماته وأجندته المهنية المليئة.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب طارق رمضان محامي إيمانويل

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ســــكوب: بعدما وقف على حقيقة الملف.. محامي طارق رمضان الفرنسي إيمانويل مارسيني يرفض الترافع عن بوعشرين | مجتمع

ســــكوب: بعدما وقف على حقيقة الملف.. محامي طارق رمضان الفرنسي '' إيمانويل مارسيني'' يرفض الترافع عن

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