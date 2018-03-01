عــاجل:بوليسي تعرض لاعتداء جسدي خطير رشقا بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية بهذه المدينة ﻿

علم لدى ولاية أمن العيون أن موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، تعرض لكسر في الجمجمة بعد تعرضه لاعتداء جسدي خطير بسبب رشقه بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه

شــــوف تيفي:

علم لدى ولاية أمن العيون أن موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، تعرض لكسر في الجمجمة بعد تعرضه لاعتداء جسدي خطير بسبب رشقه بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه يجري حاليا إخضاع الشرطي الضحية لتدخل طبي عاجل بمستشفى التخصصات بمدينة العيون، وذلك بعدما تبين من خلال الفحوصات الطبية أنه تعرض لكسر خطير ولإصابات جسدية أفقدته حاسة النطق.

وأكدت ا لمديرية العامة للأمن الوطني أنها تكفلت بجميع مصاريف استشفاء وتطبيب الشرطي الضحية، كما أن مصالحها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف جميع الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.