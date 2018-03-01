 عــاجل:بوليسي تعرض لاعتداء جسدي خطير رشقا بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية بهذه المدينة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عــاجل:بعد فيديو واش معندكش ختك..اعـــتقال الشخص المتورط في الاعتداء على سيدة بالشارع العام بالدشيرة بأكادير و الصدمة طلع راجلها | مجتمع

عــاجل:بعد فيديو ''واش معندكش ختك''..اعـــتقال الشخص المتورط في الاعتداء على سيدة بالشارع العام

عاجل.. استئناف أشغال جلسة محاكمة بوعشرين والقاضي يقرر التحقق من هوية المتهم وهيئة الدفاع عن مدير جريدة أخبار اليوم تلتمس التأجيل | مجتمع

عاجل.. استئناف أشغال جلسة محاكمة بوعشرين والقاضي يقرر التحقق من هوية المتهم وهيئة الدفاع عن مدير

عــاجل : خبر هام للمغاربة بخصوص الضــرائب | اقتصاد

عــاجل : خبر هام للمغاربة بخصوص الضــرائب

ســــكوب: بعدما وقف على حقيقة الملف.. محامي طارق رمضان الفرنسي إيمانويل مارسيني يرفض الترافع عن بوعشرين | مجتمع

ســــكوب: بعدما وقف على حقيقة الملف.. محامي طارق رمضان الفرنسي '' إيمانويل مارسيني'' يرفض الترافع عن

عــاجل:بوليسي تعرض لاعتداء جسدي خطير رشقا بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية بهذه المدينة | حوادث و حقوق

عــاجل:بوليسي تعرض لاعتداء جسدي خطير رشقا بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية بهذه المدينة

برلمانية سابقة من حزب بنكيران ..اللي بغا يدخل البيجيدي مرحبا بيه مقابل هذا الشرط | بوليتيك

برلمانية سابقة من حزب بنكيران ..اللي بغا يدخل البيجيدي مرحبا بيه مقابل هذا الشرط

هاشنو دارت شركة « طوطال » في حق العاملين اللي احتالو على الزبائن | مجتمع

هاشنو دارت شركة « طوطال » في حق العاملين اللي احتالو على الزبائن

فوزي لقجع يعزي في وفاة عبد الله السطاتي | مجتمع

فوزي لقجع يعزي في وفاة عبد الله السطاتي

بث مباشر : شباب الريف الحسيمي - الوداد | بووز

بث مباشر : شباب الريف الحسيمي - الوداد

تبدال السوايع راحة..

عــاجل:بوليسي تعرض لاعتداء جسدي خطير رشقا بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية بهذه المدينة

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 15:12 عــاجل:بوليسي تعرض لاعتداء جسدي خطير رشقا بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية بهذه المدينة | حوادث و حقوق
عــاجل:بوليسي تعرض لاعتداء جسدي خطير رشقا بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية بهذه المدينة
علم لدى ولاية أمن العيون أن موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، تعرض لكسر في الجمجمة بعد تعرضه لاعتداء جسدي خطير بسبب رشقه بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه

شــــوف تيفي:

علم لدى ولاية أمن العيون أن موظف شرطة برتبة حارس أمن، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، تعرض لكسر في الجمجمة بعد تعرضه لاعتداء جسدي خطير بسبب رشقه بالحجارة أثناء مزاولته لمهامه الوظيفية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه يجري حاليا إخضاع الشرطي الضحية لتدخل طبي عاجل بمستشفى التخصصات بمدينة العيون، وذلك بعدما تبين من خلال الفحوصات الطبية أنه تعرض لكسر خطير ولإصابات جسدية أفقدته حاسة النطق.

وأكدت ا لمديرية العامة للأمن الوطني أنها تكفلت بجميع مصاريف استشفاء وتطبيب الشرطي الضحية، كما أن مصالحها فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف جميع الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب بوليسي ضرب السمارة حجارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة..كسيدة خايبة بزاف بتطوان | حوادث و حقوق

بالصورة..كسيدة خايبة بزاف بتطوان

بالصور والفيديو.. انتحار متزوجة و أم لطفل بعين حرودة | حوادث و حقوق

بالصور والفيديو.. انتحار متزوجة و أم لطفل بعين حرودة

عاجل..نقل إحدى ضحايا توفيق بوعشرين من محكمة الاستئناف إلى المستشفى | حوادث و حقوق

عاجل..نقل إحدى ضحايا توفيق بوعشرين من محكمة الاستئناف إلى المستشفى

عاجل ورسميا..سقوط 9 قتلى في فاجعة اصطدام طوبيس بسيارة تحمل عمالا زراعيين ضواحي أكادير+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل ورسميا..سقوط 9 قتلى في فاجعة اصطدام طوبيس بسيارة تحمل عمالا زراعيين ضواحي أكادير+فيديو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أخت الشاب اللي تعدا على تلميذة و عراها ببنجرير ..خويا دريوش وكان مصدوم | بــووز
منذ 2 ساعات

أخت الشاب اللي تعدا على تلميذة و عراها ببنجرير ..خويا دريوش وكان مصدوم

بالفيديو.. سعد لمجرد والمنتج العالمي ريدوان كيغنيو فـ اللايف‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. سعد لمجرد والمنتج العالمي ريدوان كيغنيو فـ اللايف‎

محامي ضحايا بوعشرين.. النقيب زيان مستفز و كيعرقل المحاكمة | بــووز

محامي ضحايا بوعشرين.. النقيب زيان مستفز و كيعرقل المحاكمة

محامي ضحايا بوعشرين..حتى مشتكية متنازلات على حقها فالقضية | بــووز

محامي ضحايا بوعشرين..حتى مشتكية متنازلات على حقها فالقضية

﻿

آخر المستجدات

عــاجل:بعد فيديو واش معندكش ختك..اعـــتقال الشخص المتورط في الاعتداء على سيدة بالشارع العام بالدشيرة بأكادير و الصدمة طلع راجلها | مجتمع
منذ 6 دقائق

عــاجل:بعد فيديو ''واش معندكش ختك''..اعـــتقال الشخص المتورط في الاعتداء على سيدة بالشارع العام

عاجل.. استئناف أشغال جلسة محاكمة بوعشرين والقاضي يقرر التحقق من هوية المتهم وهيئة الدفاع عن مدير جريدة أخبار اليوم تلتمس التأجيل | مجتمع

عاجل.. استئناف أشغال جلسة محاكمة بوعشرين والقاضي يقرر التحقق من هوية المتهم وهيئة الدفاع عن مدير

عــاجل : خبر هام للمغاربة بخصوص الضــرائب | اقتصاد

عــاجل : خبر هام للمغاربة بخصوص الضــرائب

ســــكوب: بعدما وقف على حقيقة الملف.. محامي طارق رمضان الفرنسي إيمانويل مارسيني يرفض الترافع عن بوعشرين | مجتمع

ســــكوب: بعدما وقف على حقيقة الملف.. محامي طارق رمضان الفرنسي '' إيمانويل مارسيني'' يرفض الترافع عن

﻿ ﻿
أمس 16:11 GMT

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.