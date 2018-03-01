برلمانية سابقة من حزب بنكيران ..اللي بغا يدخل البيجيدي مرحبا بيه مقابل هذا الشرط ﻿

نشبت مؤخرا خلافات بين أعضاء الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالعيون، وظهرت أصوات معارضة تستنكر من بينها البرلمانية السابقة خديجة أبلاضي، التي اعترضت على أسلوب توجيه آراء المؤتمرين أثناء

شـــوف تيفي:

نشبت مؤخرا خلافات بين أعضاء الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالعيون، وظهرت أصوات معارضة تستنكر من بينها البرلمانية السابقة خديجة أبلاضي، التي اعترضت على أسلوب توجيه آراء المؤتمرين أثناء المؤتمر الجهوي، وإقصاء مناضلين بالحزب من العضوية.

وقالت أبلاضي في تصريح خصت به "شوف تيفي" للرد على أسلوب التوجيه "أي واحد بغا يدخل للحزب مرحبا ما عندنا حتى مشكل معاه، غير ما تجملو علينا بالفلوس" تصحيحا لما أوردته بعض الصحف بكونها تعترض على توافد أعضاء جدد.

وتابعت في ذات السياق "المسألة الوحيدة التي أزعجتني وأزعجت الكثيرين، هي طريقة الإشادة بالمساهمات المالية التي انتهجها المسؤول المالي بالمنطقة لأنها غير مقبولة، لاسيما أن الأمر متعلق بمساهمات أحد الأعضاء الذي تم انتخابه عضواً.

وتساءلت خديجة أبلاضي، لماذا يتم استغلال مصطلح "المساهمة المالية" للتأثير على الأعضاء طيلة المؤتمر؟ وهل الأولوية أصبحت اليوم لمن يدفع أكثر؟ لأن هذا جديد في حزب العدالة والتنمية.

وكان قد فجر انتخاب أحد أعيان المدينة، غضب العديد من أعضاء ومنتسبي "البيجيدي" بجهة العيون الساقية الحمراء، بدعوى أنه وفد حديثا إلى الحزب، وتميزت المؤتمرات الجهوية لحزب العدالة والتنمية بمشاحنات أبرزها استقالة القيادي عبد الحق عبروق عن كتابة الحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، احتجاجا على فوز عبد العالي حامي الدين.