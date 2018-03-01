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هاشنو دارت شركة « طوطال » في حق العاملين اللي احتالو على الزبائن

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 14:47 هاشنو دارت شركة « طوطال » في حق العاملين اللي احتالو على الزبائن | مجتمع
هاشنو دارت شركة « طوطال » في حق العاملين اللي احتالو على الزبائن
بعدما تداولت مجموعة من الصفحات عبر المواقع التواصلية مقطع فيديو يوثق للحظة احتيال عاملين لدى شركة « طوطال » على الزبائن، خرجت الشركة ببيان استنكاري بخصوص الواقعة.

شوف تيفي

بعدما تداولت مجموعة من الصفحات عبر المواقع التواصلية مقطع فيديو يوثق للحظة احتيال عاملين لدى شركة « طوطال » على الزبائن، خرجت الشركة ببيان استنكاري بخصوص الواقعة.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك « بعد ظهور فيديو يوضح سلوكا منحرفا من طرف عاملي المحطة أثناء مزاولة عملهما، وجهت طوطال إشعارا رسميا لشريك المحطة طوطال شباكي، وتم فصل الشخصين المسؤولين عن هاته الأفعال غير المقبولة فوريا وتم استبدالهما بفريق جديد ».

وأمام هذا الأمر قدمت شركة طوطال اعتذارها قائلة « نعتذر لكل شخص كان ضحية هذين الشخصين وندعو الضحايا للاتصال بخدمة الزبناء على الرقم التالي 0801000023 ».

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