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فوزي لقجع يعزي في وفاة عبد الله السطاتي

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 14:39 فوزي لقجع يعزي في وفاة عبد الله السطاتي | مجتمع
فوزي لقجع يعزي في وفاة عبد الله السطاتي
قدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تعازيه الحارة لأسرة المرحوم عبد الله السطاتي الذي وافته المنية صباح يومه الخميس.

''شوف سبور''

قدم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تعازيه الحارة لأسرة المرحوم عبد الله السطاتي الذي وافته المنية صباح يومه الخميس.

كما قدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعازيها لأسرة كرة القدم الوطنية قاطبة في فقدان أحد أساطير كرة القدم المغربية.

و سبق للمرحوم أن اشتغل مدربا مساعدا للمدرب فيدينيك الذي أشرف على قيادة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم لسنة 1970 بالمكسيك، كما أنه قام بتدريب العديد من الفرق الوطنية من بينها المغرب الرياضي الفاسي ونهضة سطات والوداد الرياضي والنادي المكناسي، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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عبد الله السطاتي فوزي لقجع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شوف سبور

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