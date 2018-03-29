انفــراد: في قلب منزلها..شوفو أشنو وقع للتلميذة اللي صوروها عريانة في فيديو ''واش معندكش ختك'' ببنجرير بعدما استامعو ليها مصالح الدرك الملكي ﻿

كشفت والدة ''خولة'' التلميذة التي ظهرت في فيديو الفضيحة الذي بات يعرف بهاشتاك ''واش معندكش ختك''،أن حالة ابنتها النفسية منهارة تماما.

شــوف تيفي:

كشفت والدة ''خولة'' التلميذة التي ظهرت في فيديو الفضيحة الذي بات يعرف بهاشتاك ''واش معندكش ختك''،أن حالة ابنتها النفسية منهارة تماما.

و قالت الأم ،يومه الخميس،أن ابنتها دخلت في أزمة نفسية مباشرة بعدما استمعت لها مصالح الدرك الملكي على خلفية ظهورها في فيديو و هي تتعرض لاعتداء جنسي موثق.

و قد فقدت خولة القدرة على الكلام ،كما أنها لم تستطع الذهاب إلى مدرستها التي تقع بدوار بوشان ببنجرير.

و معلوم أن الجناة الذين تورطوا في عملية الاعتداء و التصوير و تسريب الفيديو يوجدون رهم الاعتقال الاحتياطي.