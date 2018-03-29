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انفــراد: في قلب منزلها..شوفو أشنو وقع للتلميذة اللي صوروها عريانة في فيديو ''واش معندكش ختك'' ببنجرير بعدما استامعو ليها مصالح الدرك الملكي

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 14:25 انفــراد: في قلب منزلها..شوفو أشنو وقع للتلميذة اللي صوروها عريانة في فيديو واش معندكش ختك ببنجرير بعدما استامعو ليها مصالح الدرك الملكي | مجتمع
انفــراد: في قلب منزلها..شوفو أشنو وقع للتلميذة اللي صوروها عريانة في فيديو ''واش معندكش ختك'' ببنجرير بعدما استامعو ليها مصالح الدرك الملكي
كشفت والدة ''خولة'' التلميذة التي ظهرت في فيديو الفضيحة الذي بات يعرف بهاشتاك ''واش معندكش ختك''،أن حالة ابنتها النفسية منهارة تماما.

 شــوف تيفي:

كشفت والدة ''خولة'' التلميذة التي ظهرت في فيديو الفضيحة الذي بات يعرف بهاشتاك ''واش معندكش ختك''،أن حالة ابنتها النفسية منهارة تماما.

و قالت الأم ،يومه الخميس،أن ابنتها دخلت في أزمة نفسية مباشرة بعدما استمعت لها مصالح الدرك الملكي على خلفية ظهورها في فيديو و هي تتعرض لاعتداء جنسي موثق.

 و قد فقدت خولة القدرة على الكلام ،كما أنها لم تستطع الذهاب إلى مدرستها التي تقع بدوار بوشان ببنجرير.

 و معلوم أن الجناة الذين تورطوا في عملية الاعتداء و التصوير و تسريب الفيديو يوجدون رهم الاعتقال الاحتياطي.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب الاعتقال احتياطي خولة فيديو

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