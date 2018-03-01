ها علاش مدرب الرجاء حيد شارة العمادة من أنس الزنيتي ﻿

قام مدرب الرجاء الرياضي، الإسباني كارلوس غاريدو، بتجريد الحارس أنس الزنيتي،، من شارة العمادة ، خلال ماتبقى من مباريات البطولة الاحترافية.

''شوف سبور''

قام مدرب الرجاء الرياضي، الإسباني كارلوس غاريدو، بتجريد الحارس أنس الزنيتي،، من شارة العمادة ، خلال ماتبقى من مباريات البطولة الاحترافية.

وكشفت صحيفة ''الصباح'' في عددها ليومه الخميس، أن السبب وراء تجريد الزنيتي من شارة العمادة، هو دخوله في خلافات مع مجموعة من اللاعبين الأساسيين، من بينهم بدر بانون، حيث تبادلا فيها الاتهامات حول وضع كل واحد منهما داخل الفريق، ما جعل المدرب يتدخل، قبل أن تتفاقم الأمور، فيما ينتظر الجميع معرفة هوية العميد الجديد للنادي، ومن المرتقب أن يختار غاريدو لاعبا آخر خلال مباراة أولمبيك أسفي.

ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي، سيواجه اليوم الخميس فريق أولمبيك آسفي برسم مؤجل الدورة 21 من البطولة الاحترافية، علما أن المباراة ستجرى بدون جمهور بسبب عقوبة اللجنة التأديبية للفريق الأخضر بعد الأحداث التي رافقت مباراته ضد الكوكب المراكشي.