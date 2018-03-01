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التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ... تدين بلهجة شديدة كل من يحاول المساس بسمعة المؤسسة

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 14:13 التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ... تدين بلهجة شديدة كل من يحاول المساس بسمعة المؤسسة | مجتمع
التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ... تدين بلهجة شديدة كل من يحاول المساس بسمعة المؤسسة
أدان المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أمس الأربعاء 28 مارس عبر بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه، كل محاولات الإساءة بسمعة المؤسسة من خلال ترويج أخبار مشينة بمواقع التواصل

شوف تيفي

أدان المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أمس الأربعاء 28 مارس عبر بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه، كل محاولات الإساءة بسمعة المؤسسة من خلال ترويج أخبار مشينة بمواقع التواصل الاجتماعي تمس بمصداقية الأجهزة المسيرة وتخوض في أعراض مسؤوليها ومستخدميها دون وجه حق، معتبرا أن الغاية من تلك الإساءات عرقلة ووأد التجربة الناجحة للأجهزة المسيرة في تطوير الخدمات وترسيخ مبدإ المساواة، هذا النجاح الذي تم الاعتراف به في أكثر من مناسبة من قبل مؤسسات وطنية ودولية عاملة في مجال التعاضد والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي.

كما أشار البلاغ إلى أن كل تلك الممارسات اللا أخلاقية تنتمي لحقل الابتزاز وتخدم أشخاصا محددين رغبتهم الوحيدة هي الوصول إلى أموال المنخرطين والإساءة إلى العمل التعاضدي وإنكار وهدم كل الانجازات والخدمات المقدمة للمنخرطين ، مشيرا كذلك بنفس الصيغة التي تحمل مجموعة اتهامات أن هذه الممارسات الغاية منها خلق مأساة اجتماعية عبر تشتيت الأسر وتشريد أفرادها بإصدار بلاغات وتصريحات كيدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في خرق سافر لحرمة المؤسسات وحفظ كرامة الأشخاص.

كما دعا البلاغ الأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني والقوى الحية بالبلاد إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء محاولات الفاشلين الذين لم يعد لهم موقع قدم داخل المجتمع المغربي.

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