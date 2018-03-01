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عاجل..هذا ما قرره القاضي المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 13:47 عاجل..هذا ما قرره القاضي المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين | بوليتيك
عاجل..هذا ما قرره القاضي المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين
قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس، رفع أشغال جلسة المحاكمة، وذلك للاختلاء للمداولة في ملتمس أعمال مقتضيات جرائم الجلسات، وفي ملتمس إعفاء المصرحة

"شوف تيفي"

قرر القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس، رفع أشغال جلسة المحاكمة، وذلك للاختلاء للمداولة في ملتمس أعمال مقتضيات جرائم الجلسات، وفي ملتمس إعفاء المصرحة عفاف برناني من الحضور.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن الوكيل العام، أعلن قبل قرار رفع أشغال الجلسة عن بداية الدفوعات والطلبات، وأشار إلى طعنه ورفضه لملتمس إعفاء عفاف برناني من حضور أشغال الجلسات.

وأشار الموفد أن القاضي وبعد تدخل الوكيل العام، رفع أشغال الجلسة، وقال: " المحكمة تقرر الاختلاء للمداولة في ملتمس أعمال مقتضيات جرائم الجلسات وفي ملتمس إعفاء المصرحة عفاف برناني من الحضور وفور الإعلان عن قرارات المحكمة سنشرع في مناقشة الموضوع".

 

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المغرب شوف تيفي عفاف برناني الجلسات المصرحة عفاف برناني

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