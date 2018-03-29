رونار عبر ''إنستغرام'' : معسكر المنتخب المغربي كان جيدا ﻿

أكد مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، '' أن تجمع النخبة الوطنية كان جيدا حيث حققوا انتصارين أمام كل من صربيا و أوزبكستان، وفاز المنتخب المغربي على صربيا بهدفين مقابل هدف واحد، على أرضية الملعب

''شوف سبور''

أكد مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، '' أن تجمع النخبة الوطنية كان جيدا حيث حققوا انتصارين أمام كل من صربيا و أوزبكستان، وفاز المنتخب المغربي على صربيا بهدفين مقابل هدف واحد، على أرضية الملعب الأولمبي لتورينو، فيما انتهت ودية أوزبكستان بهدفين دون مقابل في ملعب ''محمد الخامس'' بالدارالبيضاء.

وأضاف الناخب الوطني'' عبر تدوينة على حسابه الشخصي في ''انستغرام''، أن قائمة المنتخب المغربي في المراحل القادمة ستتكون من 35 لاعبا في منتصف شهر ماي القادم ، استعدادا لكأس العالم 2018 بروسيا ''.

وتفاعل العديد من رواد الموقع المذكور مع المنشور، إذ شكر الكثيرون رونار على كل ما قدمه للكرة الوطنية، فيما تمنى له البعض الآخر التوفيق رفقة ''الأسود'' في رحلة المونديال.