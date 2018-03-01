 عاجل..زيان يخرج بمرافعة مثيرة للجدل في محاكمة بوعشرين ويقول: '' يديوني للحبس مكنخافش من البشر كنخاف غير من الله'' ﻿
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عاجل..زيان يخرج بمرافعة مثيرة للجدل في محاكمة بوعشرين ويقول: '' يديوني للحبس مكنخافش من البشر كنخاف غير من الله''

بتاريــخ : 29 مارس 2018 / 13:43 عاجل..زيان يخرج بمرافعة مثيرة للجدل في محاكمة بوعشرين ويقول: يديوني للحبس مكنخافش من البشر كنخاف غير من الله | بوليتيك
عاجل..زيان يخرج بمرافعة مثيرة للجدل في محاكمة بوعشرين ويقول: '' يديوني للحبس مكنخافش من البشر كنخاف غير من الله''
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن النقيب محمد زيان، خرج بمرافعة مثيرة، بعد استئناف أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، خلال تقدمه بملتمس لإعفاء عفاف برناني من حضور أشغال الجلسة.

''شوف تيفي''

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن النقيب محمد زيان، خرج بمرافعة مثيرة، بعد استئناف أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، خلال تقدمه بملتمس لإعفاء عفاف برناني من حضور أشغال الجلسة.

وأوضح الموفد أن زيان طالب في بداية مرافعته بإعادة الشهادة الطبية الخاصة بخلود جابري له، وأعلن سحب مرافعته السابقة، مقدما اعتذاره للجميع لذكره اسم خلود.

وأشار الموفد إلى أن زيان، قال إنه مهدد بالمحاكمة هو وعفاف برناني، ولهذا التمس القاضي بوشعيب فريح إعفاء عفاف من حضور الجلسات، قائلا: ''جناب الرئيس عفاف برناني قالت معمر شي راجل نعس معايا فالفراش، وتقدمت بالطعن ، خاصكم تعفيوها من الحضور وخليوها تمشي بحالها''.

وأكد الموفد أن زيان، قال كذلك خلال مرافعته: '' بغاو يديوني للحبس .. أنا لا أخشى إلا الله .. أنا مكنخافش من البشر .. أنا طامع في الجنة .. أنا ملكي ، مطامعش في شيء آخر .. أنا ما تهدوني ما تخوفوني ''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بوعشرين محمد زيان الشهادة الطبية الجنة المحاكمة

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