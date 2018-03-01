عاجل..نقل أسماء حلاوي وخلود جابري ضحيتي توفيق بوعشرين إلى المستشفى بعدما سخفو خلال أشغال جلسة المحاكمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن أسماء حلاوي وخلود جابري الضحيتين في ملف توفيق بوعشرين، تم نقلهما قبل قليل من يومه الخميس، بواسطة سيارة إسعاف من محكمة الاستئناف بالبيضاء إلى مستشفى محمد الخامس بالحي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن أسماء حلاوي وخلود جابري الضحيتين في ملف توفيق بوعشرين، تم نقلهما قبل قليل من يومه الخميس، بواسطة سيارة إسعاف من محكمة الاستئناف بالبيضاء إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي.

وأوضح المصدر ذاته أن نقل جابري وحلاوي للمستشفى المذكور، تم من أجل الاطمئنان على حالتهما الصحية بعد سقوطهما مغشيا عليهما وسط القاعة رقم 7 خلال أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي بوشعيب فريح، اضطر إلى رفع أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، بسبب حالة الفوضى العارمة التي وقعت بعد دخول الضحية خلود جابري في حالة هيستيرية.